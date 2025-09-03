  1. Privatkunden
Filmreife Szenen in Buckten BL Basler Polizisten feuern auf Lamborghini

Sven Ziegler

3.9.2025

Der Polizist feuerte auf den Lamborghini-Reifen. (Symbolbild)
Der Polizist feuerte auf den Lamborghini-Reifen. (Symbolbild)
Christoph Reichwein/dpa

Im Juli flohen Autodiebe mit einem Lamborghini durch Buckten im Baselbiet – ein Polizist feuerte auf den Wagen. Nun hat die Staatsanwaltschaft entschieden: Der Waffengebrauch war zulässig, das Verfahren gegen den Beamten ist eingestellt.

Redaktion blue News

03.09.2025, 12:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Buckten flüchtete Anfang Juli ein mutmasslicher Autodieb mit einem gestohlenen Lamborghini
  • Ein Baselbieter Polizist feuerte zwei gezielte Schüsse auf das Rad des Fahrzeugs ab
  • Die Staatsanwaltschaft kam zum Schluss, dass der Waffeneinsatz rechtmässig war
Mehr anzeigen

Filmreife Szenen im Oberbaselbiet: In der Nacht auf den 1. Juli brachen zwei junge Männer in eine Garage in Buckten ein und entwendeten einen grünen Lamborghini sowie einen gelben Porsche.

Während der Porsche im Schaufenster stecken blieb und der mutmassliche Täter – ein 21-jähriger Franzose – festgenommen werden konnte, gelang dem zweiten Dieb die Flucht mit dem Lamborghini.

Als Polizeipatrouillen den Wagen verfolgten, kam es zur Eskalation. Ein Baselbieter Beamter feuerte zwei gezielte Schüsse auf das linke Vorderrad des SUVs ab, nachdem der Fahrer zuvor das Haltesignal missachtet und massiv auf den Polizisten zugefahren war.

Algerier wartet nun auf Auslieferung

Die Staatsanwaltschaft prüfte den Fall wegen des Verdachts auf Gefährdung des Lebens – und stellte das Verfahren nun ein, wie die «BZ Basel» schreibt. Der Waffengebrauch sei «aufgrund der Gefährdungssituation für den Polizisten zulässig» gewesen, hiess es in einer Mitteilung.

Für den flüchtenden Fahrer habe dabei keine Lebensgefahr bestanden, da die Schüsse gezielt auf das Rad abgegeben worden seien.

Der Lamborghini wurde international zur Fahndung ausgeschrieben und noch am selben Abend in Frankreich entdeckt. Die Baselbieter Behörden beantragten die Auslieferung des festgenommenen 21-jährigen Algeriers an die Schweiz.

