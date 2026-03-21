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Luxus zwischen Bahnlinie und Landstrasse Bau-Parzelle an der Goldküste wird für 5,1 Millionen Franken verkauft – weit über Schätzwert

Stefan Michel

21.3.2026

Zwischen Seestrasse und Bahnlinie Zürich–Rapperswil liegt – hier rot eingefärbt – die 900 Quadratmeter grosse Bauland-Parzelle.
Zwischen Seestrasse und Bahnlinie Zürich–Rapperswil liegt – hier rot eingefärbt – die 900 Quadratmeter grosse Bauland-Parzelle.
Google Maps / Bearbeitung blue News

In Meilen ZH hat eine 900 Quadratmeter grosse Parzelle am Zürichsee an einer öffentlichen Versteigerung 5,1 Millionen Franken erzielt. Zwei Immobilienfirmen überboten sich weit über deren Schätzwert hinaus.

Stefan Michel

21.03.2026, 10:10

21.03.2026, 10:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein zwischen Seestrasse und Eisenbahnlinie eingeklemmtes, aber nahe am Zürichsee gelegenes Grundstück in Meilen ZH ist öffentlich versteigert worden. 
  • In einem Bieterduell zwischen der Amini Group und Palladio Immobilien AG stieg der Preis deutlich über den Schätzwert von 3,96 Millionen auf 5,1 Millionen Franken.
  • Der Käufer Amini Group hat noch keine konkreten Pläne. Er ist auf Luxusimmobilien spezialisiert und kaufte 2025 Roger Federer ein Stück Land in Herrliberg ZH ab. 
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Ein Bijou ist dieses Stück Bauland auf den ersten Blick nicht: Es liegt eingeklemmt zwischen der Seestrasse und der Bahnlinie. Aber es befindet sich eben auch nur ein paar Schritte vom Zürichsee entfernt an der Goldküste, ein Bootsplatz jenseits der Strasse gehört dazu. Darum bekämpfen sich zwei Immobilien-Unternehmen an der öffentlichen Versteigerung mit allem, was ihre Kriegskasse hergibt.

Die 900 Quadratmeter grosse Parzelle in Hanglage gehört zur Gemeinde Meilen ZH. Dort, im Gewölbekeller des Restaurants Löwen, findet die Auktion statt, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Das Immobilien-Beratungsunternehmen Wüest und Partner hat die Schätzung vorgenommen. Die Attraktivität des Grundstück werde durch die Landstrasse und die Eisenbahnlinie, beide unmittelbar angrenzend, gemindert. 3,96 Millionen Franken ist es laut den Expert*innen wert.

Baujahr 1952. Deshalb kostet dieses marode Zürcher Haus 6 Millionen Franken

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Bieterduell zwischen Immobilienfirmen

Dieser Betrag ist denn auchd das erste Gebot, abgegeben von einem Mann fortgeschrittenen Alters. Sofort erhöht Bashir Amini, Inhaber des Immobilienunternehmens Amini Group, auf 4 Millionen Franken. Wenig später steigt die Palladio Immobilien AG ein. Die beiden Firmenvertreter überbieten sich gegenseitig und in kurzer Folge.

Als die 5 Millionen erreicht sind, schon mehr als 25 Prozent über dem Schätzwert, sei es kurz still geworden, schreibt der Tages-Anzeiger. Dann bietet Bashir Amini 5,1 Millionen Franken. Der Auktionator zählt, kein weiteres Gebot folgt, die Parzelle geht an die Amini Group.

Hochpreissegment bricht ein. 7200 Franken für 3,5 Zimmer – diese Luxus-Wohnungen in Zürich will keiner

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Eine öffentliche Versteigerung eines solchen Grundstücks ist ungewöhnlich. In der Regel suchen Verkaufswillige diskreter und gezielter nach einem geeigneten Käufer. Juristisch korrekt heisst das Vorgehen «freiwillige öffenltiche Versteigerung». Eine solche geschehe aber oft nicht wirktlich freiwillig, wie Thomas Winkler, Präsident des Zürcher Verbands der Gemeindeammänner und Betreibungsbeamten, dem «Tages-Anzeiger» erklärt hat.

Die Auktion des Grundstücks am Ortsrand von Meilen ist vom Bezirksgericht angeordnet worden. Die Eigentümer äussern sich gemäss der Zeitung nicht.

Käufer hat 2025 von Roger Federer Land erworben 

Die Amini Group hat noch keine konkreten Pläne für die Seeparzelle. Das Portfolio des Unternehmens und die Lage an der Goldküste lassen darauf schliessen, dass luxuriöser Wohnraum entstehen wird.

Die Amini Group war 2025 kurz in den Schlagzeilen, weil sie ein Grundstück in Herrliberg ZH kaufte – Nachbargemeinde von Meilen – das Roger Federer seit Jahren zu verkaufen versucht hatte. Dieses war mit rund 30 Millionen Franken einiges teurer. Die Amini Group muss eine grosse Kriegskasse oder einen attraktiven Zugang zu Krediten haben.

Vor fünf Jahren erstmals ausgeschrieben. Roger Federer ist sein Grundstück in Herrliberg losgeworden

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