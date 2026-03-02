  1. Privatkunden
Arbeitsunfall in Guschelmuth FR Mann (55) bei Baggerarbeiten von Erde verschüttet – tot

Dominik Müller

2.3.2026

Die Kapo Freiburg musste am Samstag wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls ausrücken.
Die Kapo Freiburg musste am Samstag wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls ausrücken.
Symbolbild: Kantonspolizei Freiburg

Am Samstagnachmittag ist in Guschelmuth FR ein Mann mit einem Bagger tödlich verunfallt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Dominik Müller

02.03.2026, 13:44

02.03.2026, 14:13

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Freiburg die Meldung ein, dass in Guschelmuth eine Person bei Grabungsarbeiten verschüttet worden sei.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 55-jähriger Mann mit einem Bagger einen rund zwei Meter tiefen Graben zur Reparatur einer Wasserleitung ausgehoben hatte. Während er sich im Graben befand, rutschte aus bislang unbekannten Gründen Erdreich nach und verschüttete ihn, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt.

Trotz des raschen Einsatzes der Ambulanz Murten sowie des mobilen Notarztdienstes verstarb der Mann demnach noch am Unfallort. Ermittlungen wurden aufgenommen.

