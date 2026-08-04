Bei Arbeiten an einem Betonfundament ist ein 34-jähriger Bauarbeiter in Schaffhausen mit einem Presslufthammer in eine Stromleitung geraten. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Der Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall in der Stadt Schaffhausen ist am Dienstagmorgen ein Bauarbeiter schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr auf einer Baustelle an der Repfergasse. Der 34-Jährige war damit beschäftigt, mit einem Presslufthammer ein Betonfundament zu entfernen.

Dabei rutschte er nach Angaben der Schaffhauser Polizei ab und traf mit dem Gerät eine 400-Volt-Niederspannungsleitung.

Der Mann erlitt schwere Verbrennungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.