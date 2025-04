Der Unfall ereignete sich am Dienstag. sda

Ein Bauer (73) ist beim Heuen vom Kran gestürzt und gestorben. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Waldkirch SG.

Am Dienstag kurz vor 19 Uhr, ist es in einem Bauernbetrieb am Egelsee zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Ein 73-jähriger Mann führte mit einem Kran eingebrachtes Heu vom Boden auf einen Heuboden. Dabei stürzte er aus noch ungeklärten Gründen aus der Heukrankabine mehrere Meter zu Boden. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation verstarb er noch auf der Unfallstelle. Beim Verunfallten handelt es sich um einen 73-jährigen Schweizer. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialist/-innen der Kantonspolizei St.Gallen die Rettung mit medizinischem Fachpersonal und die Feuerwehr.