Bauer holt krankes Kälbchen im Auto heim – und zahlt dafür 1600 Franken

Ein Landwirt aus dem Zürcher Unterland holte ein entlaufenes Kalb kurzerhand mit dem Auto zurück. Wegen Verstössen gegen das Tierschutzgesetz stand er nun vor Gericht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bauer im Zürcher Unterland wurde angezeigt, weil er ein entlaufenes Kalb mit seinem Van transportierte.

Vor Gericht betonte er, das Tier sei schwach und nicht lebensfähig gewesen.

Der Richter verurteilte ihn zwar, verzichtete aber auf eine Strafe – zahlen muss er trotzdem rund 1600 Franken Kosten. Mehr anzeigen

Es war spätabends im März, als die Polizei einen Bauern im Zürcher Unterland kontaktierte: Eines seiner Kälber sei entlaufen. Der Landwirt holte das rund 40 Kilogramm schwere, drei Wochen alte Tier kurzerhand mit seinem Van zurück auf den Hof.

Die spontane Aktion hatte unerwartete Folgen. Gegen den 50-Jährigen wurde Anzeige erstattet, das Statthalteramt erliess einen Strafbefehl wegen Verstössen gegen das Tierschutzgesetz, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete.

Beanstandet wurde sowohl die ungenügende Haltung – weil das Tier den Hof verlassen konnte – als auch der Transport im Personenwagen. Eine Busse von 600 Franken und Verfahrenskosten von 430 Franken waren die Folge.

«Einen Hund hebt man doch auch einfach hoch»

Der Bauer erhob Einsprache. Vor dem Bezirksgericht Dielsdorf erklärte er, das Kalb sei von Geburt an schwach gewesen. «Es hat die Nähe zur Mutter nicht gesucht, eben weil es nicht bei ihr trinken konnte», sagte er laut dem «Tages-Anzeiger». Er habe es daher mit der Flasche grossgezogen. Auf seinem Hof bewegten sich die Tiere frei, nur dieses Kalb sei immer wieder umhergeirrt.

Zum Transport erklärte er, es habe sich um eine Notsituation gehandelt: «Das Kälbli konnte kaum laufen, einen Hund hebt man doch auch einfach hoch.» Zudem habe die Polizei damals selbst gesagt, «alles sei gut».

Der Bauer kritisiert, dass man als Landwirte bei jedem Handgriff Gefahr laufe, angezeigt zu werden: «Es ist schade, dass man als Bauer immer das Gefühl haben muss, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen.»

Kein Grosshirn vorhanden

Das Tier lebt mittlerweile nicht mehr. Im Frühling sei es auf dem Hof zu mehreren Fällen von Blauzungenkrankheit gekommen, an der auch Tiere verendet seien. Er habe das Kälbchen deshalb im Tierspital untersuchen lassen.

Bei der Untersuchung sei festgestellt worden, dass es am Grosshirn fehlte und nicht lebensfähig gewesen wäre. Der Bauer liess es im August schlachten. «Nicht wegen mir», betonte er, sondern weil es keine Toleranz gebe für Tiere, die besondere Betreuung bräuchten.

Der Einzelrichter befand die Vorwürfe zwar für korrekt, sprach jedoch nur einen Schuldspruch ohne eigentliche Strafe aus. «Es ist eine Lappalie, die nicht zu uns hätte kommen müssen», sagte er. Bezahlen muss der Bauer dennoch rund 1600 Franken an Gerichts- und Verfahrenskosten. Gegen das Urteil kann Beschwerde erhoben werden.