Bauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab

Konsument*innen zahlen immer mehr, doch auf den Höfen bleibt das Geld aus – zwei bis drei Betriebe verschwinden jeden Tag. Jetzt soll mehr Transparenz in der Lebensmittelkette zeigen, wer wirklich am Essen verdient.

Die Lebensmittelpreise steigen, doch die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern sinken – täglich verschwinden zwei bis drei Höfe.

Ein Datenleck zeigte, dass Detailhändler bei gewissen Produkten Margen von bis zu 66 Prozent einstreichen.

Deshalb fordert eine parlamentarische Initiative mehr Transparenz bei Preisen und Margen entlang der Lebensmittelkette.

Während der Nationalrat den Vorstoss unterstützt, lehnt die Ständeratskommission ihn ab – der Ständerat entscheidet nun über das weitere Vorgehen.

Die Lebensmittelpreise steigen, doch bei den Bäuerinnen und Bauern kommt kaum mehr Geld an. Seit 1990 ist der Produzentenpreisindex um ein Viertel gesunken. In der Schweiz geben täglich zwei bis drei Bauernhöfe auf. Während Konsumentinnen und Konsumenten mehr bezahlen müssen, bleiben die Produzentenpreise stabil oder sinken gar leicht.

Bereits vor zwei Jahren kritisierte die damalige Grünen-Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger in einem Vorstoss die undurchsichtige Preisgestaltung im Detailhandel. Westschweizer Medien deckten anhand eines Datenlecks bei der Genfer Milchverarbeitungsfirma LRG auf, dass Detailhändler Bruttomargen von bis zu 50 Prozent erzielen – beim Weichkäse «Tomme vaudoise» gar 66 Prozent.

Grünen-Nationalrätin forderte Transparenz

Pasquier-Eichenberger forderte deshalb 2022 eine stärkere Preisbeobachtung. Ihre parlamentarische Initiative will Artikel 27 des Landwirtschaftsgesetzes erweitern. Künftig sollen die Margen entlang der gesamten Lebensmittelkette erhoben und veröffentlicht werden. Auch Konsumentenorganisationen und die Forschung sollen mitreden. Nach fünf Jahren ist eine Bilanz vorgesehen.

Die Grünen-Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger wurde 2023 nicht wiedergewählt. Bild: ZVG

Der Nationalrat unterstützte den Vorstoss bereits zweimal deutlich. Im Dezember 2024 folgte er oppositionslos der Empfehlung seiner Wirtschaftskommission. Die Ständeratskommission hingegen lehnte die Forderung nach mehr Transparenz im August 2024 knapp ab und blieb auch bei ihrer Sitzung vom 28. August 2025 kritisch.

Die Kommission begründet ihre Haltung damit, dass die Initiative zu sehr ins Detail gehe. Die systematische Erhebung und Veröffentlichung von Margen für Standard- und Markenprodukte würde hohen Aufwand verursachen und könnte Geschäftsgeheimnisse gefährden. Stattdessen soll das Anliegen im Rahmen der Agrarpolitik 2030+ behandelt werden.

Der Ständerat entscheidet am Montagabend kurz vor 20 Uhr über den Vorstoss. Isabelle Pasquier-Eichenberger wurde bei den Wahlen 2023 nicht wiedergewählt. Ihr Vorstoss wurde von der Waadtländer Grünen-Nationalrätin Sophie Michaud Gigon übernommen.

