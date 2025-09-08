Bauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Politikerin kämpft jetzt für Transparenz Bauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab

Von Petar Marjanović, Bern

8.9.2025

Heute ist es nicht transparent, wie viel Geld Bäuerinnen und Bauern für ihre Produkte erhalten.
Heute ist es nicht transparent, wie viel Geld Bäuerinnen und Bauern für ihre Produkte erhalten.
Silas Stein/dpa

Konsument*innen zahlen immer mehr, doch auf den Höfen bleibt das Geld aus – zwei bis drei Betriebe verschwinden jeden Tag. Jetzt soll mehr Transparenz in der Lebensmittelkette zeigen, wer wirklich am Essen verdient.

Von Petar Marjanović, Bern

08.09.2025, 11:50

08.09.2025, 14:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Lebensmittelpreise steigen, doch die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern sinken – täglich verschwinden zwei bis drei Höfe.
  • Ein Datenleck zeigte, dass Detailhändler bei gewissen Produkten Margen von bis zu 66 Prozent einstreichen.
  • Deshalb fordert eine parlamentarische Initiative mehr Transparenz bei Preisen und Margen entlang der Lebensmittelkette.
  • Während der Nationalrat den Vorstoss unterstützt, lehnt die Ständeratskommission ihn ab – der Ständerat entscheidet nun über das weitere Vorgehen.
Mehr anzeigen

Die Lebensmittelpreise steigen, doch bei den Bäuerinnen und Bauern kommt kaum mehr Geld an. Seit 1990 ist der Produzentenpreisindex um ein Viertel gesunken. In der Schweiz geben täglich zwei bis drei Bauernhöfe auf. Während Konsumentinnen und Konsumenten mehr bezahlen müssen, bleiben die Produzentenpreise stabil oder sinken gar leicht.

Bereits vor zwei Jahren kritisierte die damalige Grünen-Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger in einem Vorstoss die undurchsichtige Preisgestaltung im Detailhandel. Westschweizer Medien deckten anhand eines Datenlecks bei der Genfer Milchverarbeitungsfirma LRG auf, dass Detailhändler Bruttomargen von bis zu 50 Prozent erzielen – beim Weichkäse «Tomme vaudoise» gar 66 Prozent.

Grünen-Nationalrätin forderte Transparenz

Pasquier-Eichenberger forderte deshalb 2022 eine stärkere Preisbeobachtung. Ihre parlamentarische Initiative will Artikel 27 des Landwirtschaftsgesetzes erweitern. Künftig sollen die Margen entlang der gesamten Lebensmittelkette erhoben und veröffentlicht werden. Auch Konsumentenorganisationen und die Forschung sollen mitreden. Nach fünf Jahren ist eine Bilanz vorgesehen.

Die Grünen-Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger wurde 2023 nicht wiedergewählt.
Die Grünen-Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger wurde 2023 nicht wiedergewählt.
Bild: ZVG

Der Nationalrat unterstützte den Vorstoss bereits zweimal deutlich. Im Dezember 2024 folgte er oppositionslos der Empfehlung seiner Wirtschaftskommission. Die Ständeratskommission hingegen lehnte die Forderung nach mehr Transparenz im August 2024 knapp ab und blieb auch bei ihrer Sitzung vom 28. August 2025 kritisch.

Die Kommission begründet ihre Haltung damit, dass die Initiative zu sehr ins Detail gehe. Die systematische Erhebung und Veröffentlichung von Margen für Standard- und Markenprodukte würde hohen Aufwand verursachen und könnte Geschäftsgeheimnisse gefährden. Stattdessen soll das Anliegen im Rahmen der Agrarpolitik 2030+ behandelt werden.

Der Ständerat entscheidet am Montagabend kurz vor 20 Uhr über den Vorstoss. Isabelle Pasquier-Eichenberger wurde bei den Wahlen 2023 nicht wiedergewählt. Ihr Vorstoss wurde von der Waadtländer Grünen-Nationalrätin Sophie Michaud Gigon übernommen.

Bundeshaus-Ticker. Bargeld, PFAS und SRG: Das sind die Themen der Herbstsession

Bundeshaus-TickerBargeld, PFAS und SRG: Das sind die Themen der Herbstsession

Video aus dem Ressort

Behörden und Bauernbetriebe spannen für weniger Bürokratie zusammen

Behörden und Bauernbetriebe spannen für weniger Bürokratie zusammen

Landwirtschaftsminister Guy Parmelin hat den Aktionsplan zu Kontrollen auf Bauernbetrieben am Donnerstag in Bern unterzeichnet. Ziel des Aktionsplans ist es, die Zahl der Grund- respektive Standardkontrollen von mehreren auf höchstens eine Kontrolle im Jahr und pro Betrieb zu senken. 3288 Kontrollpunkte gebe es mittlerweile, sagte Parmelin nach der Unterzeichnung vor den Medien. Koordination sei das Mittel, um die Zahl der Kontrollbesuche zu senken.

04.09.2025

Meistgelesen

Rennwagen-Phantom macht Autobahn unsicher – jetzt wurde er geschnappt
Um 2.30 Uhr beginnt das letzte Drama nach vier Jahren Flucht
Roger Federer mit Schauspiel-Star am Vierwaldstättersee gesichtet
Bauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab
Senior überlebt vier Tage lang eingesperrt im Lift

Mehr aus dem Parlament

Kandidatur als Fraktionschefin. Yvonne Bürgin – wer ist die Frau, die an die Spitze der Mitte will?

Kandidatur als FraktionschefinYvonne Bürgin – wer ist die Frau, die an die Spitze der Mitte will?

Kandidatur als Fraktionschefin. Maya Bally – wer ist die Frau, die an die Spitze der Mitte will?

Kandidatur als FraktionschefinMaya Bally – wer ist die Frau, die an die Spitze der Mitte will?

Städte kämpfen um ihre Hoheit. Tempo 30 in Gefahr – Städte und VCS laufen Sturm gegen Bundesrat

Städte kämpfen um ihre HoheitTempo 30 in Gefahr – Städte und VCS laufen Sturm gegen Bundesrat