Die Flammen zerstörten das Bauernhaus komplett. Keystone

Ein Bauernhaus in Utzigen BE ist in der Nacht auf Samstag komplett niedergebrannt. Niemand wurde verletzt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen kamen auch keine Tiere zu Schaden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Utzigen BE ist ein Bauernhaus in der Nacht auf Samstag komplett niedergebrannt.

Der Brand wurde der Berner Kantonspolizie kurz vor 4.40 Uhr gemeldet.

Rund 50 Feuerwehrleute hätten den Brand unter Kontrolle bringen können, dennoch ist das Haus komplett niedergebrannt.

Verletzt wurde niemand, auch Tiere sind nicht zu Schaden gekommen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt. Mehr anzeigen

Der Brand wurde der Berner Kantonspolizei kurz vor 4.40 Uhr gemeldet, wie diese am Samstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das Bauernhaus mit Wohn- und Ökonomieteil bereits in Vollbrand gestanden. Rund 50 Feuerwehrleute von Vechigen BE, Stettlen BE, Ostermundigen BE und der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern hätten den Brand unter Kontrolle bringen können.

Drei Personen konnten sich gemäss Communiqué rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude ins Freie begeben. Für sie sei eine alternative Unterbringungsmöglichkeit organisiert worden. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

razw, sda