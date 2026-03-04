  1. Privatkunden
Sauna, Kino und Whirlpool Dieser Luzerner Luxus-Bauernhof kostet über 7 Millionen Franken

Samuel Walder

4.3.2026

Dieser Luxus-Bauernhof in Pfaffnau LU verfügt über 34 Zimmer. 
Dieser Luxus-Bauernhof in Pfaffnau LU verfügt über 34 Zimmer. 
Maps

Der Kurmannhof in Pfaffnau LU verbindet ländlichen Charme mit modernem Luxus. Für 7,2 Millionen Franken sucht das aussergewöhnliche Anwesen nun eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer.

Samuel Walder

04.03.2026, 11:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kurmannhof in Pfaffnau LU steht für 7,2 Millionen Franken zum Verkauf und wird als luxuriöses Liebhaberobjekt mit Pferdeweide, Stall, eigener Quelle und 2500 Quadratmetern Grundstück angepriesen.
  • In den 2016 fertiggestellten Gebäudeteilen befinden sich sieben grosszügige Wohnungen sowie Gemeinschaftsbereiche mit Fitnessraum, Sauna, Kino und Bar, ergänzt durch 17 Parkplätze in der Einstellhalle.
  • Die Immobilie kombiniert traditionelle Architektur mit moderner Technik wie Erdsonden-Wärmepumpe, Whirlpool-Badewannen und energieeffizienter Bauweise und richtet sich an Käufer, die ländlichen Luxus suchen.
Mehr anzeigen

Ein Bauernhof wie aus dem Bilderbuch – nur mit Luxus-Extras, die man eher in einem Wellnesshotel vermuten würde. Für stolze 7,2 Millionen Franken steht derzeit der Kurmannhof in Pfaffnau LU zum Verkauf. Auf der Plattform Immoscout wird die Liegenschaft als «einzigartiges Liebhaberobjekt voller Charme und Komfort» angepriesen.

Der Hof liegt im Luzerner Hinterland auf einem 2500 Quadratmeter grossen Grundstück, wie der «Blick» berichtet Zum Anwesen gehören eine Pferdeweide, ein Stall mit vier Boxen – und sogar eine eigene Quelle. 

Sieben Wohnungen unter einem Dach

Der Kurmannhof ist längst kein gewöhnlicher Bauernhof mehr. In den beiden Hausteilen, die 2016 fertiggestellt wurden, befinden sich insgesamt sieben Wohnungen: drei 4½-Zimmer-Wohnungen, drei 5½-Zimmer-Wohnungen, sowie eine grosszügige 7½-Zimmer-Wohnung.

Die Wohnflächen reichen von 108 bis 213 Quadratmeter. Für Autos gibt es ebenfalls reichlich Platz: In einer Einstellhalle können 17 Fahrzeuge parkiert werden.

Auch die gemeinschaftlichen Bereiche erinnern eher an eine luxuriöse Wohnanlage als an einen klassischen Hof. Die Bewohner teilen sich einen 60 Quadratmeter grossen Fitnessraum. Dazu kommen Sauna, ein eigenes Kino und eine Bar.

Whirlpool und Hightech im Bauernhaus

Technisch ist die Liegenschaft auf modernstem Stand. Beheizt wird der Kurmannhof mit einer Erdsonden-Wärmepumpe und Niedertemperatur-Fussbodenheizung. Jede Wohnung ist zudem mit Whirlpool-Badewannen, einem eigenen Waschturm und einer zentralen Staubsaugeranlage ausgestattet. Für gemütliche Winterabende sorgt zusätzlich ein Schwedenofen.

«Die traditionelle Architektur weist viele liebevolle, handwerklich höchst anspruchsvolle Details auf», heisst es auf der Homepage des Kurmannhofes. Besonders ins Auge fällt auch der prächtige Bauerngarten mit Wegkreuz und Buchshecken, der laut Beschreibung «absolut stilecht angelegt» ist.

Robust gebaut – und energieeffizient

Das Gebäude besteht aus Beton und Kalksandstein, während die Aussenwände mit einer hinterlüfteten Holzfassade gedämmt sind. Das garantiere laut Annonce «Langlebigkeit und beste Energiewerte».

Das Verkaufsinserat richtet sich klar an Liebhaber aussergewöhnlicher Immobilien. Oder wie es dort heisst: «Wenn Sie ländlich und doch luxuriös wohnen möchten mit zufriedenen Mietern, die die Betriebskosten mittragen, sind Sie hier genau richtig.»

