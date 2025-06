Zürcher Goldküsten-Politiker hinterlässt Bau-Desaster in Solothurn

11 Jahre nach dem eigentlichen Bezugstermin ist die Überbauung in Dulliken noch immer eine Baustelle. Google Street View

In der Nordwestschweiz stehen Bauprojekte seit Jahren still. Gemeinden und Bewohner sind frustriert. Der verantwortliche Bauherr aus dem Kanton Zürich schweigt zu den Vorwürfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In drei Gemeinden der Nordwestschweiz stehen Bauprojekte der IIB Immobilien AG unter Viktor Sauter seit Jahren still.

In Dulliken SO wohnen Menschen trotz unfertiger Bauten ohne Mietverträge oder Hausverwaltung, da sich der Bezug jahrelang verzögert hat.

Die Gründe für den Baustopp sind offiziell unklar, Sauter äussert sich Sauter zu den Vorwürfen nicht. Mehr anzeigen

Seit Jahren stehen in der Nordwestschweiz mehrere Bauprojekte still. Das führt bei den betroffenen Gemeinden und Bewohner*innen für grossen Unmut. Besonders im solothurnischen Dulliken ist die Situation prekär: Eine Wohnüberbauung, die bereits 2014 bezugsfertig sein sollte, ist bis heute nicht abgeschlossen, berichtet der «Tages-Anzeiger».

Bauherr ist die IIB Immobilien AG, deren einziger Verwaltungsrat Viktor Sauter ist. Sauter ist FDP-Politiker und Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission in Zollikon ZH. Er gelte im Dorf als integer und penibel. An Gemeindeversammlungen mahne er den Gemeinderat gerne zu mehr Disziplin.

Bei seinen beruflichen Projekten scheint er hingegen die Kontrolle verloren zu haben.

Keine Miete und keine Verwaltung

Trotz des unfertigen Zustands sind mehrere Parteien bereits in die Wohnungen in Dulliken eingezogen. Der «Tages-Anzeiger» hat mit einem Bewohner gesprochen. Er lebe mit seiner Partnerin schon seit drei Jahren auf der «ewigen Baustelle».

Einen Kaufvertrag habe er nie unterschrieben, sondern nur eine Reservationsvereinbarung und eine Anzahlung von 15’000 Franken geleistet. Als ihm nach mehreren verschobenen Einzugsdaten klar geworden sei, dass dies noch lange dauert, sei er genauso wie andere einfach eingezogen.

Die Situation ist chaotisch: Miete zahle er keine, nur für die Kosten für Heizung, Strom und Wasser müsse er aufkommen. Eine Verwaltung existiere nicht. Er wolle die Wohnung nach wie vor kaufen, aber «solange das Haus nicht fertig ist, unterschreibt hier niemand.»

Gerüchte über unbezahlte Rechnungen

Eine weitere Bewohnerin erzählt dem «Tages-Anzeiger», dass insbesondere auch der Kontakt mit der IIB Immobilien AG schwierig sei. Die Briefpost komme ungeöffnet zurück.

Die Hintergründe für den Baustopp sind unklar. Gerüchten zufolge sind gemäss Bericht unbezahlte Handwerker-Rechnungen schuld. Offiziell äussert sich niemand. Die Gemeinde Dulliken hat bereits versucht, die Baubewilligung zu entziehen, scheiterte jedoch vor Gericht.

Sauter schweigt

Auch in den Gemeinden Niedergösgen SO und Wettingen AG gibt es ähnliche Probleme mit Bauprojekten unter Sauters Verantwortung. In Niedergösgen steht ein Mehrfamilienhaus seit Jahren als Rohbau, und in Wettingen klafft eine Lücke im Dorfkern, da ein Gebäude nicht wiederaufgebaut wurde.

Viktor Sauter selbst äussert sich auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» nicht zu den Vorwürfen und verweist darauf, dass seine privaten Bauprojekte keinen Einfluss auf seine politische Tätigkeit in Zollikon haben.

Video aus dem Ressort