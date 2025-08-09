  1. Privatkunden
Zwischen Zollhammer und rotem Teppich Baume-Schneider: «Wichtig für Beziehungen der Schweiz»

Dominik Müller

9.8.2025

Baume-Schneider: «Wichtig für Schweizer Beziehungen»

Baume-Schneider: «Wichtig für Schweizer Beziehungen»

Während in Bundesbern der US-Zollschock tief sitzt, setzt Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider in Locarno auf die verbindende Kraft des Films. Im Gespräch mit blue News unterstreicht sie die Bedeutung des Events.

09.08.2025

Während in Bundesbern der US-Zollschock tief sitzt, setzt Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider in Locarno auf die verbindende Kraft des Films. Im Gespräch mit blue News unterstreicht sie die Bedeutung des Events.

Gianluca Izzo

09.08.2025, 11:34

09.08.2025, 11:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider besuchte am Freitagabend das Filmfestival Locarno.
  • Im Gespräch mit blue News verrät die Kulturministerin ihre schönsten Erinnerungen an das Festival.
  • «In Locarno passiert jedes Mal etwas anderes», so Baume-Schneider.
Mehr anzeigen

Während ihre Bundesratskolleg*innen Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin am Mittwoch in Washington vergeblich versuchten, die Trump-Regierung bezüglich Zoll-Hammer umzustimmen, eröffnete Elisabeth Baume-Schneider das 78. Filmfestival in Locarno.

Die Kulturministerin hatte sicherlich die einfachere Aufgabe inne, auch wenn die derzeitige Situation den Gesamtbundesrat fordert.

Am Freitag feierte Emma Thompsons neuster Film «The Dead of Winter» in Locarno Weltpremiere. Erneut unter den Gästen: Elisabeth Baume-Schneider.

Im Interview mit blue News spricht sie über die Bedeutung des Filmfestivals und die Innovationskraft des Events.

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

Der Doppel-Silber-WM Gewinner besucht nach seinem Erfolg in Singapur das Locarno Film Festival. blue News hat den Schwimm-Star getroffen.

08.08.2025

