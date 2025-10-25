  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frauen seien nicht mehr sicher Baume-Schneider warnt vor Rückkehr zur Frauenfeindlichkeit

SDA

25.10.2025 - 14:01

Für Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist Chancengleichheit mehr ein Slogan als die Realität. (Archivbild)
Für Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist Chancengleichheit mehr ein Slogan als die Realität. (Archivbild)
Bild: sda

Für Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gibt es derzeit eine Rückkehr zur Frauenfeindlichkeit. Machismus, Sexismus und stereotype Vorurteile würden nicht nur toleriert, sondern vorgeführt.

Keystone-SDA

25.10.2025, 14:01

25.10.2025, 14:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Für Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist die Chancengleichheit mehr ein Slogan als die Realität.
  • Es gebe derzeit eine Rückkehr zur Frauenfeindlichkeit.
  • Im laufenden Jahr sind bereits 22 Frauen einer durch Männer verübten Gewalttat zum Opfer gefallen.
Mehr anzeigen

Die Chancengleichheit ist nach Ansicht von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider mehr ein Slogan als die Realität. Es gebe derzeit eine Rückkehr zur Frauenfeindlichkeit, und Machismus, Sexismus und stereotype Vorurteile würden nicht nur toleriert, sondern vorgeführt.

Die Frauen könnten heute nicht sicher sein, dass sie die gleichen Löhne, die gleichen medizinischen Behandlungen, die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten und die gleichen Renten wie die Männer erhalten würden, sagte die SP-Bundesrätin am Samstag am Kongress ihrer Partei in Sursee LU. Und vor allem seien die Frauen nicht sicher.

Gefährliche Ideologie. Darum werden junge Männer immer frauenfeindlicher

Gefährliche IdeologieDarum werden junge Männer immer frauenfeindlicher

Im laufenden Jahr sind bereits 22 Frauen einer durch Männer verübten Gewalttat zum Opfer gefallen. Bei dieser untragbaren Zahl laufe es einem kalt den Rücken hinunter, sagte Baume-Schneider. Es handle sich nicht um einzelne Fälle, sondern um ein gesellschaftliches Problem. Die Bundesrätin sprach von einer grossen Krise, die rasch, entschlossen und umfassend angegangen werden müsse.

Landesteile sollen sich verstehen

Die Jurassierin äusserte sich am Parteitag auch zu den Landessprachen. Es sei wichtig, «dass wir nicht einfach nur aneinander vorbeileben, sondern dass wir uns weiterhin verstehen», sagte sie, und plädierte erneut dafür, dass in der Primarstufe neben der eigenen, auch eine zweite Landessprache gelernt wird.

Über die Diskussionen in der deutschen Schweiz über den Französischunterricht zeigte sich die Bundesrätin erstaunt. «In der Frage der Landessprache zeigt sich ganz konkret, was uns der Zusammenhalt wert ist», sagte sie.

Mehr zum Thema

«Wir warten zu oft, bis es zu spät ist». 15 Femizide bis Juni – Betroffene und Experten fordern mehr Prävention

«Wir warten zu oft, bis es zu spät ist»15 Femizide bis Juni – Betroffene und Experten fordern mehr Prävention

Fast ein Femizid pro Woche. Gewalt kommt oft durch Bekannte – trauriger Rekord bei Opferhilfe

Fast ein Femizid pro WocheGewalt kommt oft durch Bekannte – trauriger Rekord bei Opferhilfe

Femizide verhindern. Bundesrat lehnt Taschenmunition ab und unterstützt Einzug alter Waffen

Femizide verhindernBundesrat lehnt Taschenmunition ab und unterstützt Einzug alter Waffen

Meistgelesen

«Verstehe kein Wort»: Trump verzweifelt an einer französischen Journalistin
Lara Gut-Behrami: «Den 1. Lauf habe ich verschlafen»
Betrunkener Lieferwagenfahrer demoliert Bushaltestelle und flüchtet
Lara Gut-Behrami rast beim Saisonauftakt aufs Podest ++ Scheib siegt vor Moltzan
Wie das kleine Estland von der russischen Bedrohung profitiert