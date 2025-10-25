Für Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist Chancengleichheit mehr ein Slogan als die Realität. (Archivbild) Bild: sda

Für Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gibt es derzeit eine Rückkehr zur Frauenfeindlichkeit. Machismus, Sexismus und stereotype Vorurteile würden nicht nur toleriert, sondern vorgeführt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist die Chancengleichheit mehr ein Slogan als die Realität.

Die Chancengleichheit ist nach Ansicht von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider mehr ein Slogan als die Realität. Es gebe derzeit eine Rückkehr zur Frauenfeindlichkeit, und Machismus, Sexismus und stereotype Vorurteile würden nicht nur toleriert, sondern vorgeführt.

Die Frauen könnten heute nicht sicher sein, dass sie die gleichen Löhne, die gleichen medizinischen Behandlungen, die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten und die gleichen Renten wie die Männer erhalten würden, sagte die SP-Bundesrätin am Samstag am Kongress ihrer Partei in Sursee LU. Und vor allem seien die Frauen nicht sicher.

Im laufenden Jahr sind bereits 22 Frauen einer durch Männer verübten Gewalttat zum Opfer gefallen. Bei dieser untragbaren Zahl laufe es einem kalt den Rücken hinunter, sagte Baume-Schneider. Es handle sich nicht um einzelne Fälle, sondern um ein gesellschaftliches Problem. Die Bundesrätin sprach von einer grossen Krise, die rasch, entschlossen und umfassend angegangen werden müsse.

Landesteile sollen sich verstehen

Die Jurassierin äusserte sich am Parteitag auch zu den Landessprachen. Es sei wichtig, «dass wir nicht einfach nur aneinander vorbeileben, sondern dass wir uns weiterhin verstehen», sagte sie, und plädierte erneut dafür, dass in der Primarstufe neben der eigenen, auch eine zweite Landessprache gelernt wird.

Über die Diskussionen in der deutschen Schweiz über den Französischunterricht zeigte sich die Bundesrätin erstaunt. «In der Frage der Landessprache zeigt sich ganz konkret, was uns der Zusammenhalt wert ist», sagte sie.