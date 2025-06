Ex-Angestellte erheben schwere Vorwürfe gegen Baugiganten Implenia

Ein Loge der Braufirma Implenia (Symbolbild). Keystone

Implenia, das grösste Bauunternehmen der Schweiz, steht wegen fragwürdiger Methoden gegenüber Lieferanten und Mitarbeiter*innen unter Druck. Das geht aus einem Medienbericht hervor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Bauunternehmen Implenia gerät in die Kritik, weil Lieferanten teils monatelang auf ihr Geld warten müssen.

Bei sogenannten «Supplier Summits» wurden Geschäftspartner aufgefordert, freiwillig Geld an Implenia zu zahlen.

Implenia betont, man zahle grundsätzlich fristgerecht, räumt aber Verzögerungen bei Leistungsproblemen oder zum Bilanzstichtag ein. Mehr anzeigen

Laut einer Recherche von Radio Télévision Suisse (RTS) setzt Implenia, das grösste Bauunternehmen der Schweiz, seine Lieferanten mit zweifelhaften Methoden unter Druck.

Lieferanten und Subunternehmer äussern laut RTS seit Jahren Unmut über verspätete Zahlungen. Ein anonymer Lieferant berichtet von Verzögerungen von bis zu acht Monaten – ohne Angabe von Gründen. Aus Angst, keine weiteren Aufträge zu erhalten, will er anonym bleiben.

Einige Unternehmen, die stark von Implenia abhängig waren, mussten laut RTS sogar Insolvenz anmelden, da sie fast ausschliesslich für das Bauunternehmen arbeiteten.

Auch Mitarbeitende unter Druck

Nicht nur Lieferanten, auch Mitarbeitende berichten von problematischen Erfahrungen. Bei sogenannten «Supplier Summits» seien Geschäftspartner aufgefordert worden, freiwillig Geld an Implenia zu überweisen. «Bei Implenia habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben für das geschämt, was man mich zu tun zwang», sagt ein ehemaliger Angestellter gegenüber RTS. «Man hat uns wie Rennpferde gedrillt.»

Der damalige Generaldirektor André Wyss erklärte laut RTS, dass Implenia grundsätzlich innerhalb der vereinbarten Fristen zahle, jedoch Schwankungen zum Bilanzstichtag auftreten könnten. Die «Supplier Summits» hätten dem Austausch mit Lieferanten und der Planung der Zusammenarbeit gedient. André Wyss hat das Unternehmen Ende März 2025 verlassen.

Implenia betont, dass Zahlungen generell fristgerecht erfolgen, jedoch die Qualität der Leistungen und die Einhaltung von Fristen die Zahlungen verzögern könnten.

Mehr aus dem Ressort