Ein Foto aus dem Polizeihelikopter zeigt die Unfallstelle in Uerikon ZH. Kantonspolizei Zürich

Glück im Unglück in Uerikon ZH (Gemeindegebiet Stäfa): Ein Baukran ist auf die Seite gekippt. Wirklich Verletzte gab es dabei keine. Die Unfallursache ist noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Baustellenkran ist am Montagvormittag in Uerikon ZH (Gemeindegebiet Stäfa) umgekippt.

Ernsthaft verletzt wurde niemand.

Die Zürcher Kantonspolizei untersucht den Unfallhergang nun. Mehr anzeigen

Ein Baustellenkran ist am Montagvormittag in Uerikon ZH (Gemeindegebiet Stäfa) umgekippt: Fünf Bauarbeiter wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, ernsthaft verletzt wurde aber niemand.

Der Kran sei gegen 9:20 Uhr umgestürzt und in die Baustelle in Hanglage gefallen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Die Unfallursache sei noch unklar und werde nun untersucht.

Aus Sicherheitsgründen wird der Baustellenuntergrund gemäss Mitteilung durch eine Baustatikerin und einen Geologen untersucht. Gemäss ersten Einschätzungen dürfte die Bergung des Krans mehrere Tage dauern. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Polizei-Helikopter im Einsatz

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren von Stäfa und des Stützpunktes Meilen, vorsorglich mehrere Rettungsdienste, die Gebäudeversicherung Zürich, das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, die Suva sowie private Unternehmen für Baustatik und Geologie im Einsatz. Zudem überflog ein Polizeihelikopter die Unfallstelle, um Aufnahmen aus der Luft zu erstellen.

olgr, sda