Am Seequai in Pfäffikon ZH wird kein neues Restaurant gebaut. Nach jahrelangen, gescheiterten Projekten bleibt es bei einer Übergangslösung mit Gastro-Container. Lediglich die WC-Anlage soll erneuert werden.

Darum geht’s Nach jahrelangen gescheiterten Versuchen wird am Seequai in Pfäffikon ZH kein neues Restaurant gebaut.

Grund sind unter anderem Auflagen, Rekurse, kantonale Vorgaben und fehlende politische Unterstützung für ein Gastro-Konzept.

Stattdessen bleibt ein Gastronomie-Container bestehen, während lediglich die öffentliche WC-Anlage erneuert wird.

Nach 15 Jahren Planung und mehreren gescheiterten Anläufen ist klar: Am Seequai in Pfäffikon ZH wird es kein neues Restaurant geben. Stattdessen wird lediglich das bestehende Toilettengebäude abgebrochen und neu erstellt, wie der «Zürcher Oberländer» berichtet. Damit endet die lange Geschichte um ein mögliches Seebistro am Standort vorerst endgültig.

Der Bierbrauer Andreas Brüllmann, der 2021 die Pacht für das Seebistro übernommen hatte, hat die Restaurantpläne inzwischen aufgegeben. «Jeder, der versucht, alle Auflagen zu erfüllen – und gleichzeitig einen rentablen Restaurantbetrieb will, wird hier scheitern», sagt er dem «Zürcher Oberländer». Auch die Gemeinde sehe keinen realistischen Weg mehr für ein dauerhaftes Gastronomiekonzept.

Mehrere Projekte waren zuvor gescheitert – unter anderem wegen Rekursen von Anwohnern, Kritik an der WC-Situation sowie kantonalen Vorgaben zum Ortsbildschutz. Ein zweites Bauprojekt wurde 2024 sistiert, nachdem der Kanton seine Zustimmung verweigert hatte. Auch die Gemeindeversammlung strich zuletzt Mittel für einen gemeinsamen Neubau von Restaurant und Toiletten.

Gastrocontainer bleibt

Seit Jahren besteht am Seequai deshalb nur eine Übergangslösung mit einem Gastrocontainer unter dem Namen «Brüll!Bier's Garten». Dieser soll laut Betreiber auch weiterhin in den Sommermonaten geöffnet bleiben. «Wir haben nach wie vor ein grosses Interesse, hier am See zu bleiben», wird Brüllmann zitiert.

Die Gemeinde hält fest, dass die Situation für die Bevölkerung dennoch gesichert sei – auch dank dem neuen Restaurant «Coco Riva» in unmittelbarer Nähe.

Der Neubau der WC-Anlage soll nun unabhängig vom gescheiterten Restaurantprojekt umgesetzt werden und den Standort zumindest infrastrukturell verbessern.

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