Die Baumeister und Bauarbeiter streiten seit Monaten um eine Lohnerhöhung im Baugewerbe in der Schweiz. Heute findet die nächste Verhandlungsrunde statt. Ohne Vereinbarung droht ab Januar ein landesweiter Branchenstreik.

Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) könnte laut «Blick» im nächsten Jahr ohne Gesamtarbeitsvertrag (GAV) – in der Branche Landesmantelvertrag genannt – dastehen. «Die Gewerkschaften beharren auf ihren Maximalforderungen.

So droht uns im nächsten Jahr ein vertragsloser Zustand», sagte Bauunternehmer Hans Aregger der Zeitung. «Dann drohen auf dem Bau Zustände wie in Osteuropa: Schwarzarbeit, Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen. Die unseriösen Firmen werden das ausnutzen», sagte Aregger, der auch im Vorstand des Baumeisterverbands Luzern ist.

Die Baumeister und Bauarbeitern streiten seit Monaten über einen neuen GAV. Im Vertrag sind die Löhne, Arbeitszeiten und andere Arbeitsbedingungen geregelt. Der aktuelle GAV läuft Ende Dezember aus. Die bisher neun Verhandlungsrunden über einen neuen Vertrag haben keine Einigung gebracht. Am heutigen Freitag steht nun die zehnte Verhandlungsrunde an.

Die Gewerkschaften kritisieren die Arbeitszeiten, die länger würden und nicht familienfreundlich seien. Auch gebe es weniger Lohn für die Mitarbeitenden. Der Verband wiederum weise auf die europaweit höchsten Mindestlöhne im Schweizer Baugewerbe hin, schreibt SRF. Trotzdem wolle er die Löhne weiterhin der Teuerung anpassen. Auch die Jahresarbeitszeit bzw. die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 40,5 Stunden solle beibehalten werden.

Nationaler Branchenstreik möglich

Im schlimmsten Fall droht laut Gewerkschaften ab Januar ein vertragsloser Zustand und ein nationaler Branchenstreik. Zeigten sich die Baumeister nicht kompromissbereit, «wird es keine Lösung geben», so die Gewerkschaften. In diesem Fall trete per 1. Januar 2026 automatisch der vertragslose Zustand ein – «zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt».

Der Baumeisterverband teilte am Mittwoch mit, dass er nach Demonstrationen auf Baustellen im November gegen die Gewerkschaft Unia eine Klage wegen Verletzung der Friedenspflicht eingereicht habe. Die Gewerkschaft wies die Vorwürfe zurück.