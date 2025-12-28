  1. Privatkunden
Bundesamt für Gesundheit Beamte sollen als Sparmassnahme Mails löschen

Carsten Dörges

28.12.2025

Das Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Gesundheit BAG.
Das Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Gesundheit BAG.
Bild: KEYSTONE

Ungewöhnliche Aufforderung an die Mitarbeitenden im Bundesamt für Gesundheit. Durch das Löschen alter Mails soll eine grosse Summe eingespart werden. 

Carsten Dörges

28.12.2025, 19:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Elf Millionen Franken muss das Bundesamt für Gesundheit einsparen.
  • Die Mitarbeitenden werden jetzt aufgefordert, ihre alten Mails zu löschen.
  • Dadurch sollen bis zu 100'000 Franken jährlich eingespart werden.
Mehr anzeigen

Die Sparmassnahmen gehen auch am Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht vorbei. Vor einem Jahr wurde vom Parlament beschlossen, dem Bereich elf Millionen Franken zu streichen. Stellenabbau und Abbau von Bereichen reichen wohl nicht aus, deshalb kommt es jetzt zu weiteren Anstrengungen.

Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, hat die Amtsleitung die 770 Mitarbeitenden schriftlich aufgefordert, «gemeinsam zu sparen». BAG-Chefin Anne Lévy hat dafür konkrete Vorschläge: «Löschen Sie alte Mails, leeren Sie den Papierkorb und archivieren Sie, was nicht mehr aktiv benötigt wird.» Auch nicht genutzte Software soll deinstalliert werden und die Beamten sollen ihr Postfach aufräumen.

Pressekonferenz im Ticker und Stream. So begründet Baume-Schneider den nächsten Krankenkassen-Prämienanstieg

Pressekonferenz im Ticker und StreamSo begründet Baume-Schneider den nächsten Krankenkassen-Prämienanstieg

Diese doch recht ungewöhnlichen Massnahmen sorgen für reichlich Diskussionen im Amt. Das Einsparpotential wird von kaum jemanden gesehen, so der «Tages-Anzeiger». Es wird sich über die «kleinliche Bevormundung» geärgert.

Speicherkapazität wird überschritten

Jan Bieser, Professor für Digitalisierung und Nachhaltigkeit an der Berner Fachhochschule, verteidigt aber die Massnahmen im «Tages-Anzeiger» und spricht von Multiplikationseffekten: «Schickt man eine E-Mail mit einem Bildanhang an 20 Personen, kann es sein, dass die Datei auf allen Geräten lokal gespeichert und zusätzlich mehrfach in der Cloud gesichert wird.».

Und hier liegt dann auch für den IT-Dienstleister des Amtes das Problem. Überschreiten die Mitarbeitenden ihre Speicherkapazität von einem Gigabyte, fallen zusätzliche Kosten an: bis zu 120 Franken pro Person und Jahr. Daraus errechnet sich dann ein Wert von 100‘000 Franken, die durch die angeforderten Massnahmen eingespart werden könnten.

Mehr zum Thema

Die Schweiz ist krank. BAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

Die Schweiz ist krankBAG verzeichnet Grippe-Explosion – und die grosse Welle steht noch an

Baume-Schneider spart rund 65 Mio. Franken. Diese Medikamente werden ab Dezember günstiger

Baume-Schneider spart rund 65 Mio. FrankenDiese Medikamente werden ab Dezember günstiger

Gesundheit. Tuberkulose hat in den letzten Jahren in der Schweiz zugenommen

GesundheitTuberkulose hat in den letzten Jahren in der Schweiz zugenommen

