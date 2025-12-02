  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Webseite offline, Vorstellungen abgesagt Zirkus-Streit stoppt Beat Breus neues Projekt abrupt

Sven Ziegler

2.12.2025

Beat Breu hat sein Zirkus
Beat Breu hat sein Zirkus
KEYSTONE

Der frühere Radstar Beat Breu muss sein jüngstes Zirkusvorhaben bereits wieder aufgeben. Nach einem Markenstreit mit deutschen Rechteinhabern wurde der Betrieb des «Circus Busch-Roland» per sofort eingestellt – die Website ist offline, Vorstellungen sind abgesagt.

Sven Ziegler

02.12.2025, 07:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beat Breu darf den Namen «Circus Busch-Roland» nicht mehr verwenden, weil deutsche Markeninhaber die Nutzung untersagt haben.
  • Die ersten Shows in der Schweiz und in Liechtenstein hatten harsche Kritik ausgelöst, bevor die Website am 1. Dezember deaktiviert wurde.
  • Für Breu ist es bereits das vierte Zirkusprojekt, das nach kurzer Zeit scheitert – ob er noch einmal neu ansetzt, bleibt unklar.
Mehr anzeigen

Beat Breu hat erneut einen schweren Rückschlag erlitten. Der 68-jährige Ex-Radprofi, der in den vergangenen Jahren mehrfach mit eigenen Zirkusprojekten gescheitert ist, muss auch seinen jüngsten Versuch abrupt beenden. Sein «Circus Busch-Roland» existiert nur wenige Wochen nach der Premiere nicht mehr, wie der «Blick» schreibt.

Auslöser ist ein juristischer Konflikt um die Markenrechte: Die deutschen Eigentümer des traditionsreichen Namens machten Breu klar, dass er die Bezeichnung nicht verwenden darf.

Das Projekt war im Herbst mit grossen Worten angekündigt worden – Breu wollte gemeinsam mit zwei deutschen Partnern den legendären Zirkus für das Schweizer Publikum neu aufleben lassen. Doch laut «Blick» stellte sich heraus, dass seine Mitstreiter in Deutschland in finanziellen Schwierigkeiten stecken sollen. Noch bevor der Streit geklärt war, rollte bereits der erste juristische Schritt an: In Deutschland wurde ein Verfahren eingeleitet, das Breu nun faktisch zum Rückzug zwingt.

Schon viertes Projekt gescheitert

Dass die Verwendung des Namens gestoppt wurde, ist nicht der einzige Stolperstein. Bereits die ersten Vorstellungen in Buchs und in Liechtenstein hatten ein verheerendes Echo ausgelöst. Auf Bewertungsportalen machten Kommentare die Runde, die von «Geld lieber in den Rhein werfen» bis zu «völlig unprofessionell» reichten. Seit dem 1. Dezember ist die Website des Zirkus abgeschaltet – ein deutliches Zeichen dafür, dass das Vorhaben vorerst beendet ist.

Für Breu ist es eine bittere Serie: Nach dem Ende des Circus Royal, dem gescheiterten Toggenburger Weihnachtszirkus und dem abrupten Abgang beim Circus Maramber scheitert auch das vierte Projekt. Ob er dennoch weitermacht, bleibt offen. Wer Breu kennt, weiss allerdings: Aufgeben gehört nicht zu seinem Naturell.

Mehr aus der Schweiz

Politikwissenschaft. Offengelegte Lobby-Einkünfte erhöhen Wahlchancen

PolitikwissenschaftOffengelegte Lobby-Einkünfte erhöhen Wahlchancen

Unfallserie auf der A3. Autofahrer (50) stirbt nach heftigem Crash mit Sattelzug

Unfallserie auf der A3Autofahrer (50) stirbt nach heftigem Crash mit Sattelzug

Export jetzt auch in Kriegsländer?. Nationalrat berät über Aufweichung von Waffen-Exportverbot

Export jetzt auch in Kriegsländer?Nationalrat berät über Aufweichung von Waffen-Exportverbot

Meistgelesen

Die absolute Verrohung der US-Politik
Konkurs abgewendet: Investor übernimmt Schweizer Traditions-Matratzenmarken
Kriminelle Banden bedrohen Auswanderer im Seniorenparadies
Schluss mit Gratis-Tickets beim Kilchberg-Schwinget
Auch diese Fussball-Superstars sind tief gefallen