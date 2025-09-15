  1. Privatkunden
Beat Jans steht heute wegen Hautfarbe-Entscheid im Kreuzfeuer

Petar Marjanović

15.9.2025

Der Justizminister Beat Jans (SP) muss sich heute zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols erklären.
Der Justizminister Beat Jans (SP) muss sich heute zum Hautfarbe-Entscheid des Fedpols erklären.
Bild: Keystone

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, steht Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

Petar Marjanović

15.09.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Fedpol hat entschieden, die Hautfarbe im Fahndungssystem Ripol zu streichen – offiziell, weil das Merkmal unpräzise sei, ausgelöst durch eine Beschwerde einer Schweizer Vertretung im Ausland.
  • Mehrere SVP-Nationalräte wollen das nicht akzeptieren und bombardieren Bundesrat Beat Jans in der Fragestunde mit fast identischen Fragen.
  • Zusätzlich fordert die SVP mit Motionen, dass Hautfarbe und andere sichtbare Merkmale wieder in Täterprofilen erlaubt werden.
Mehr anzeigen

Die Ankündigung des Fedpol, im Fahndungssystem Ripol das Merkmal «Hautfarbe» zu streichen, sorgt für politischen Wirbel. Mehrere Nationalräte der SVP wollen heute in der Fragestunde Bundesrat Beat Jans (SP) mit Fragen löchern. Sie wollen wissen, warum die Polizei keine Hautfarbe mehr erfassen darf – und wer den Entscheid ausgelöst hat.

Die Fragestunde findet in den Sitzungswochen des Nationalrats jeweils an zwei Montagnachmittagen statt. Bis zur Vorwoche können Nationalräte aktuelle Fragen einreichen, die der Bundesrat im Saal oder schriftlich beantworten muss.

Fedpol verschweigt Details auf Anfrage von blue News

Zum Thema Ripol haben gleich mehrere SVP-Vertreter fast identische Fragen eingereicht, darunter: Mauro Tuena (Zürich), Andreas Glarner (Aargau), Nadja Umbricht Pieren (Bern), Rémy Wyssmann (Solothurn) und David Zuberbühler (Appenzell-Ausserrhoden).

Im Kern geht es immer um die gleiche Sache: Wer hat die «Beschwerde» eingereicht, die das Fedpol zum Entscheid brachte?

Auch blue News stellte diese Frage bereits an das Fedpol und forderte gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in die Entscheidungsgrundlagen. Nach Recherchen des Portals ging der Hinweis von einer Schweizer Vertretung im Ausland aus. Dortige Behörden reagierten besonders sensibel auf Hautfarben-Kategorien. Wer genau den Anstoss gab, will das Fedpol jedoch auch auf Nachfrage nicht offenlegen.

Klar ist: Die Bundesbehörde zweifelte schon länger am Nutzen der Kategorie. Hautfarbe sei unpräzise und wenig aussagekräftig, hiess es. Deshalb strich man das Merkmal. Bis dahin konnten Verdächtige im Ripol-System mit Begriffen wie «weiss», «schwarz», «gelb» oder «braun» beschrieben werden.

Kritik aus den Kantonen

Für die SVP ist das ein Skandal. Sie spricht von «falscher politischer Korrektheit» und einer Schwächung der Polizei. Nationalrat Mike Egger (St. Gallen) fordert vom Bundesrat deshalb, die Hautfarbe wieder aufzunehmen. Ein zweiter Vorstoss der SVP-Fraktion verlangt generell, dass Täterprofile «alle sichtbaren Merkmale» – von Körperbau bis Hautfarbe – enthalten dürfen.

Kritik kommt aber auch ausserhalb der SVP. Der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) wirft dem Bund Rechtsbruch vor. Grund: In der Ripol-Verordnung ist die «Hautfarbe» ausdrücklich als Signalement vorgesehen – ändern dürfte das nur der Bundesrat, nicht das Fedpol.

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) wiederum warnte, Fahndungen würden so unnötig erschwert: «Wenn das Schule macht, darf die Polizei irgendwann nur noch sagen: ‹Irgendjemand hat irgendwo irgendetwas gemacht. Und diesen irgendjemand suchen wir jetzt.›»

Hunderte demonstrieren für tödlich verunfallten 17-Jährigen

Hunderte demonstrieren für tödlich verunfallten 17-Jährigen

Rund 800 Personen haben am Samstag in Lausanne an einem Schweigemarsch für den tödlich verunfallten 17-Jährigen teilgenommen. Dieser war vor einer Woche auf der Flucht vor der Polizei auf einem Roller ums Leben gekommen.

30.08.2025

