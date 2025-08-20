Beauty-Kette kassierte 1,2 Millionen Franken Corona-Hilfe ohne Belege

Eine Beauty-Kette soll über 1 Millionen Frankem Corona-Hilfe kassiert haben, ohne Belege vorbringen zu können. Christin Klose

Eine Schweizer Beauty-Kette muss 1,22 Millionen Franken an Corona-Kurzarbeitsgeldern zurückzahlen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde abgewiesen – die Erklärungen der Firma überzeugten nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Schweizer Beauty-Kette muss 1,22 Millionen Franken Kurzarbeitsgelder zurückzahlen, weil sie keine gültigen Arbeitszeitkontrollen vorweisen konnte.

Die Firma versuchte sich mit Excel-Tabellen, Krankheit der Personalchefin und nachgereichten Unterlagen herauszureden – doch das Gericht stufte die Belege als nicht authentisch ein.

Neben der Rückzahlung muss die Firma auch 9000 Franken Verfahrenskosten tragen.

Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Mehr anzeigen

Eine bekannte Schweizer Beauty-Kette muss 1,22 Millionen Franken Corona-Kurzarbeitsgelder zurückzahlen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde der Kosmetik- und Wellnessfirma abgewiesen, wie aus einem heute veröffentlichten Urteil hervorgeht.

Was ist passiert? Zwischen März 2020 und Dezember 2021 hatte die Firma rund 1,46 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung erhalten. Dieses Instrument sollte Betrieben helfen, die wegen der Pandemie Probleme hatten.

Doch bei einer Kontrolle kam heraus: Es fehlten Belege, dass die angegebene Arbeitszeit vom Unternehmen kontrolliert wurde.

Die Firma versuchte, sich herauszureden. Man habe die Stunden sehr wohl erfasst – in Excel-Tabellen, basierend auf den Meldungen der Mitarbeitenden. Diese seien bei der Kontrolle aber nicht vorgelegt worden, weil die Personalverantwortliche krank gewesen sei und die Unterlagen im Homeoffice gehabt habe.

Arbeitszeittabellen nicht «offensichtlich authentisch»

Die Geschäftsführerin (Name der Redaktion bekannt) behauptete zudem, sie sei nicht auf die Folgen der fehlenden Zeiterfassung hingewiesen worden. Pikant: Zur selben Zeit zeigte sie sich auf Instagram mit Bildern aus Luxushotels und Ferien an teuren Destinationen, obwohl das Unternehmen offiziell Mühe wegen der Pandemie hatte.

Als die Firma später Arbeitszeitlisten nachreichte, stellten die Behörden weitere Ungereimtheiten fest. Die Stunden waren auffällig gerundet, die Tabellen elektronisch erstellt, enthielten aber kein Erstellungsdatum. Auch blieb unklar, wer sie überhaupt angefertigt hatte. Das Seco bezeichnete die Unterlagen als nicht «offensichtlich authentisch».

Hinzu kamen Zweifel an der angeblichen Krankheit der Personal-Verantwortlichen – das Arztzeugnis wurde erst zehn Tage nach dem fraglichen Termin ausgestellt. Für die Richter war damit klar: Die Unterlagen hielten einer Prüfung nicht stand.

Gericht rüffelt Geschäftsführerin

Das Unternehmen warnte, eine Rückzahlung in dieser Höhe könne den Konkurs bedeuten und rund 50 Stellen gefährden. Doch das Gericht liess sich davon nicht beeindrucken: In diesem Verfahren gehe es einzig um die Frage, ob und wie viel zurückerstattet werden müsse – nicht um mögliche Härtefälle.

Ein Gesuch um Erlass könne die Firma bei der Arbeitslosenkasse stellen. Fast schon mit spöttischem Unterton hielt das Gericht im Urteil sogar fest, wo und wann ein solches Gesuch einzureichen sei. Deutlich wurde das Gericht auch gegenüber der Chefin: Von einer Geschäftsführerin sei zu erwarten, dass sie wichtige Informationen verarbeite und Dokumente vor einer Unterschrift sorgfältig prüfe.

Die Konsequenz: Neben der Rückzahlung von 1,22 Millionen Franken muss die Firma auch 9000 Franken Verfahrenskosten tragen. Das Urteil (B-1097/2024) ist noch nicht rechtskräftig – die Beauty-Kette kann innert 30 Tagen ans Bundesgericht gelangen.

Im Urteil hält das Gericht fest: Eine gültige Arbeitszeitkontrolle muss täglich, fortlaufend und zeitgleich geführt werden. Nachträglich zusammengestellte Übersichten oder blosse Hinweise auf fixe Arbeitszeiten reichen nicht. Wer Belege erst nachträglich einreichen will, müsse zudem mit einer «hohen Hürde an den Nachweis der Authentizität» rechnen.

Video zur Corona-Pandemie