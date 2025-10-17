  1. Privatkunden
Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen eingeleitet Bedrohungen an PH Bern – Polizei hält Person an

Lea Oetiker

17.10.2025

Die PH Bern. (Archivbild)
Die PH Bern. (Archivbild)
KEYSTONE

An der Pädagogischen Hochschule Bern ist es zu einer Bedrohung zweier Schulleitungsmitglieder gekommen. Auf Anfrage von blue News bestätigt die Kantonspolizei Bern den Vorfall.

Lea Oetiker

17.10.2025, 13:16

17.10.2025, 13:21

An der Pädagogischen Hochschule Bern (PH Bern) ist es zu einer Bedrohung zweier Mitglieder der Schulleitung gekommen. Das geht aus einer internen Mitteilung hervor, die blue News vorliegt. Die Meldung ist «aktuell», heisst es weiter.  In der Folge habe die Hochschule zusätzliche Sicherheitsmassnahmen ergriffen.

Für Mitarbeitende und Studierende würde laut der Kantonspolizei Bern keine Gefahr vorliegen. Der Betrieb laufe wie gewohnt. Um die Sicherheit aller Personen gewährleisten zu können, wurden jedoch zusätzliche Sicherheitsmassnahmen eingeleitet.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von blue News, dass sie Kenntnis von Drohungen gegen zwei Mitarbeitende einer Hochschule in Bern habe. In diesem Zusammenhang habe die Kantonspolizei Bern eine Person angehalten und Massnahmen ausgesprochen. Man stehe im Austausch mit der Hochschule.

Die PH Bern äussert sich auf Anfrage nicht näher zu dem Vorfall.

