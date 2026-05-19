Droht bei Blatten VS der nächste Gletscherabbruch?

Der Oigschtchummungletscher wird derzeit beobachtet. Screenshot Gemeinde Blatten

Im Lötschental sorgen neue geologische Beobachtungen ein Jahr nach dem Bergsturz von Blatten BE für Unruhe: Am Oigschtchummungletscher wurden einzelne Abbrüche festgestellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach ersten Abbrüchen am Oigschtchummungletscher im Lötschental prüfen Fachleute derzeit mit Satellitenbildern, Laserscans und einer Spezialkamera, ob eine Gefahr besteht.

Die Gemeinde sagt, dass bisher nur Vorsichtsmassnahmen gelten und eine endgültige Einschätzung erst Ende Mai möglich ist.

Aus Sicherheitsgründen bleiben die Strasse zur Fafleralp sowie einige Wanderwege im hinteren Lötschental vorerst gesperrt. Mehr anzeigen

Knapp ein Jahr nach der Katastrophe von Blatten beschäftigen neue Beobachtungen die Behörden im Lötschental. Im Fokus steht diesmal der Oigschtchummungletscher. Dort seien laut einer Mitteilung der Gemeinde in den letzten Monaten «einzelne Abbrüche» festgestellt worden.

Derzeit prüfen Fachleute, ob vom Gletscher tatsächlich ein Risiko ausgeht. Dazu wurden bereits mehrere technische Untersuchungen durchgeführt. Neben Kontrollflügen im Winter kamen auch Satellitenanalysen zum Einsatz. Dabei stiessen die Experten auf Auffälligkeiten, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Am 9. Mai wurde das Gebiet zusätzlich mit einem Laserscanner vermessen. Die daraus gewonnenen Lidar-Daten sollen helfen, die Entwicklung des Gletschers genauer zu beurteilen.

Seit Mitte Mai überwacht ausserdem eine fest installierte Spezialkamera den Bereich rund um die Uhr. Laut Gemeinde werden sämtliche Informationen laufend ausgewertet. Eine abschliessende Beurteilung der Situation werde jedoch erst Ende Mai erwartet. Erst dann könne eine «korrekte Einschätzung» vorgenommen werden.

Strasse zur Fafleralp gesperrt

Bis auf Weiteres bleibt die Strasse zur Fafleralp aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch Wanderer können den Weg von Eisten über die Kühmatt derzeit nicht nutzen. Die Einschränkungen betreffen den hinteren Teil des Lötschentals oberhalb von Blatten.

Noch sei offen, ob sich am Oigschtchummungletscher eine vergleichbare Entwicklung abzeichne. Die Gemeinde spreche derzeit lediglich von Vorsichtsmassnahmen und weiteren Abklärungen.