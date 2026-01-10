  1. Privatkunden
«Es ist einfach schrecklich» Calmy-Rey: Behörden und Eigentümer sind für Brandkatastrophe verantwortlich

SDA

10.1.2026 - 21:51

Alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey fordert eine lückenlose Aufklärung der Katastrophe.
sda (Archivbild)

Alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey zeigt sich nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana erschüttert. Behörden sowie die Eigentümer der Bar hält sich für verantwortlich.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

10.01.2026, 21:51

10.01.2026, 21:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Micheline Calmy-Rey hat sich zur verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana geäussert.
  • Behörden und Eigentümer der Bar tragen laut der Alt Bundesrätin die Verantwortung für das, was passiert sei, sagte sie in einem Interview mit dem «Blick».
  • Micheline Calmy-Rey ist in Sitten aufgewachsen und stammt ursprünglich aus Crans-Montana.
  • Dort besitzt sie zusammen mit ihren Schwestern ein Chalet, in dem sie sich in der Unglücksnacht auch aufgehalten hat.
Mehr anzeigen

Der aus Crans-Montana stammenden Alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey geht die Brandkatastrophe persönlich sehr nah. Vieles sei schiefgelaufen, erklärte sie in einem Interview mit dem «Blick». Behörden und Eigentümer der Bar trügen die Verantwortung für das, was passiert sei.

«Es ist einfach schrecklich. Die Menschen weinen, man spürt diese Last überall» sagte Calmy-Rey. Für sie gebe es ganz klar ein Davor und ein Danach der Katastrophe. Nichts sei mehr wie früher. Es tue ihr unendlich leid für die Familien, deren Kinder ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt hätten. Dieser Schmerz sei kaum auszuhalten.

Tragödie in Crans-Montana VS. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gemeinde +++ Karikatur von «Charlie Hebdo» sorgt für Empörung

Micheline Calmy-Rey, die in Sitten aufgewachsen ist, stammt ursprünglich aus Crans-Montana. Sie besitzt dort zusammen mit ihren Schwestern ein Chalet, wie der «Blick» schreibt. Dort sei sie auch gewesen, als sich die Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» ereignet hat. Auch die Tage nach der Silvesternacht weilte sie noch in Crans-Montana.

In Crans-Montana kenne fast jeder jemanden, der betroffen sei, sagte die ehemalige Bundesrätin. Man höre jeden Tag von neuen Schicksalen. Crans-Montana könne jetzt kein Ort mehr sein, an dem man einfach unbeschwert lache. Es fühle sich an wie ein Friedhof. Der Ort sei nicht mehr derselbe.

Befragung in der Unglücksnacht. Das sagten die Morettis den Ermittlern nach der Brandkatastrophe

Druck von Medien und Anwälten ist wichtig

«Es sind Fehler passiert, das muss klar benannt werden. Die Untersuchungen müssen nun sorgfältig und konsequent durchgeführt werden», sagte die Alt Bundesrätin weiter. Jetzt sei der Moment, sich zu entschuldigen – aber Entschuldigungen allein reichten nicht. Der Druck von Medien und Anwälten der Familien sei richtig und notwendig und zwinge die Walliser Behörden dazu «das Richtige zu tun».

«Es muss Schluss sein mit kleinen Abmachungen und mit Verflechtungen zwischen Politik und persönlichen Interessen». Diese Vetternwirtschaft müsse aufhören, auch wenn man sich kenne. Die Wahrheit müsse ans Licht kommen, so Calmy-Rey weiter.

Seit 86 Minuten in Kraft. Neue Verordnung könnte Crans-Montana vor Haftung schützen

«Ich sah ihn zum ersten Mal weinen». Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers

Berührender Moment im HB Zürich. So gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana

