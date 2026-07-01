Wer in Rapperswil-Jona SG eine Wohnung im geplanten «Cityhof» möchte, sollte möglichst kein Auto besitzen. Mietinteressierte mit Autoverzicht sollen bei der Vergabe bevorzugt werden.

Darum geht’s Wer in der geplanten Überbauung «Cityhof» in Rapperswil-Jona auf ein Auto verzichtet, soll bei der Wohnungsvergabe bevorzugt werden.

Statt zusätzlicher Parkplätze sind Hunderte Veloabstellplätze, Cargovelo-Stellplätze und eine Velowerkstatt geplant.

Der Neubau entschärft zudem eine problematische Strassenkurve und könnte ab 2031 bezogen werden.

An der Unteren Bahnhofstrasse in Rapperswil-Jona SG soll ein leerstehendes Einkaufszentrum durch einen Neubau mit Geschäften und Wohnungen ersetzt werden. Und Menschen ohne Auto werden künftig bessere Chancen auf eine Wohnung haben, wie die «Linth-Zeitung» berichtet.

Das Mobilitätskonzept sieht demnach vor, dass Mietinteressierte eine Autoverzichtserklärung unterschreiben können. Wer dazu bereit ist, soll bei der Vergabe der 77 geplanten Mietwohnungen bevorzugt werden.

Hintergrund ist die bewusst tiefe Zahl an Parkplätzen, um den Verkehr nicht weiter zu belasten. Zwar bleiben acht private Einstellplätze für die Liegenschaft bestehen, neue kommen jedoch nicht dazu. Stattdessen setzt die Bauherrschaft auf den Veloverkehr: Geplant sind rund 90 oberirdische sowie mehr als 200 unterirdische Veloabstellplätze. Hinzu kommen Stellplätze für Cargovelos und eine Velowerkstatt.

Enge Kurve wird entschärft

Mit dem Projekt «Cityhof» soll das seit Monaten weitgehend leerstehende Einkaufszentrum ersetzt werden. Vorgesehen sind neben den Wohnungen ein Grossverteiler, kleinere Geschäfte, ein Café und Dienstleistungsflächen. Laut dem Planungsbüro ERR AG erzeugt der Neubau «absolut keinen Mehrverkehr».

Auch die Verkehrssituation vor dem Gebäude soll entschärft werden. Die bekannte enge 90-Grad-Kurve an der Unteren Bahnhofstrasse wird um bis zu 1,8 Meter verbreitert. Dadurch können Gelenkbusse die Kurve künftig passieren, «ohne die Spur zu verlassen», sagt Remo Gähwiler vom kantonalen Tiefbauamt der «Linth-Zeitung». Auch das Kreuzen zweier Lastwagen soll bei reduziertem Tempo möglich werden.

Der Baustart ist frühestens für 2029 vorgesehen, der Bezug der neuen Überbauung ab 2031 – sofern das Projekt nicht durch Einsprachen verzögert wird.