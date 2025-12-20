Kloster Einsiedeln – Beichtkirche Die Beichtkirche im Kloster Einsiedeln. Wird bei einer Beichte deutlich, dass es um ein grösseres Thema geht, ermutigt man die Person, einen separaten Termin zu vereinbaren. Bild: blue News Die Beichtkirche ist täglich drei Stunden lang geöffnet. In dieser Zeit können Menschen ihre Beichte ablegen. In einer «normalen» Stunde hört sich Pater Thomas fünf bis zehn Beichten an. Bild: blue News So sehen Beichtstühle von innen aus. Jede Person entscheidet selbst, ob sie eine offene – also nicht anonyme – Beichte ablegen möchte.. Bild: blue News ..oder eine Anonyme. Bild: blue News Pater Thomas (41) kam mit 21 Jahren ins Kloster Einsiedeln. Er bezeichnet das Kloster als «Beichtzentrum in der Schweiz». Bild: blue News Das barocke Kloster Einsiedeln wurde ab 1704 gebaut. Bruder Caspar Moosbrugger wurde mit der Planung beauftragt. Bild: blue News Kloster Einsiedeln – Beichtkirche Die Beichtkirche im Kloster Einsiedeln. Wird bei einer Beichte deutlich, dass es um ein grösseres Thema geht, ermutigt man die Person, einen separaten Termin zu vereinbaren. Bild: blue News Die Beichtkirche ist täglich drei Stunden lang geöffnet. In dieser Zeit können Menschen ihre Beichte ablegen. In einer «normalen» Stunde hört sich Pater Thomas fünf bis zehn Beichten an. Bild: blue News So sehen Beichtstühle von innen aus. Jede Person entscheidet selbst, ob sie eine offene – also nicht anonyme – Beichte ablegen möchte.. Bild: blue News ..oder eine Anonyme. Bild: blue News Pater Thomas (41) kam mit 21 Jahren ins Kloster Einsiedeln. Er bezeichnet das Kloster als «Beichtzentrum in der Schweiz». Bild: blue News Das barocke Kloster Einsiedeln wurde ab 1704 gebaut. Bruder Caspar Moosbrugger wurde mit der Planung beauftragt. Bild: blue News

Wer geht heute eigentlich noch beichten – und wozu? Und wie ist es, sich ständig die Sünden von anderen Menschen anzuhören? Ein Gespräch mit Pater Thomas vom Kloster Einsiedeln über das Beichten in der heutigen Zeit.

Pater Thomas, was haben Sie zuletzt gebeichtet?

(lacht) Das bleibt für mich.

Warum diese Zurückhaltung?

Ein Mitbruder hat einmal gesagt: «Die Beichte ist wie eine Operation am offenen Herzen.» Es ist etwas Intimes. Das hat auch mit der Enttäuschung über sich selbst zu tun. Man würde gerne ein perfektes Leben führen, doch es gelingt einem einfach nicht. Ich kann aber verraten: Es sind nicht wahnsinnig grosse Dinge. Es sind Alltagssituationen, in denen ich nicht gut reagiert habe und mich entschuldigen möchte. Etwa ein ungerechtes Wort als Ausdruck einer Ungeduld.

Wo und bei wem legen Sie eine Beichte ab?

Ich gehe bei uns im Kloster Einsiedeln beichten, immer zum selben Beichtvater. Das hat den Vorteil, dass er mich inzwischen gut kennt und die Dinge, die ich sage, gut einordnen und mir entsprechend einen Rat geben kann.

Wie oft gehen Sie beichten?

Ich versuche jeden Monat beichten zu gehen. Es ist mir wichtig, dass ich als Priester, der ja auch anderen die Beichte abnimmt, weiss, wie sich das anfühlt. Wenn man selbst merkt, dass man nicht perfekt ist, kann man die Leute eher verstehen, die gerne ein besseres Leben führen würden, es aber beim besten Willen nicht schaffen. So kann ich besser einfühlen. Dadurch habe ich gewiss grössere Barmherzigkeit und Verständnis.

Einmal im Monat ist aber oft. Reicht es nicht, einmal im Jahr beichten zu gehen?

Das kann jeder selbst entscheiden. Aber einmal im Jahr ist sicher gut.

Zur Person blue News Pater Thomas (41) lebt seit seinem Eintritt vor rund 20 Jahren im Kloster Einsiedeln. Seit 13 Jahren nimmt er Beichten ab. Er unterrichtet am Klostergymnasium und ist ebenfalls Schulseelsorger.

Auf der Website des Klosters Einsiedeln ist zu lesen, dass nach wie vor zahlreiche Menschen zum Beichten kommen. Nicht selten müssen sie warten, bis sie an der Reihe sind. Mir war gar nicht bewusst, dass so viele Menschen heute noch beichten gehen.

Wir sind sicher eines der Beichtzentren in der Schweiz. Viele Gläubige kommen zu uns, weil sie in ihrer Umgebung keinen Priester finden, an den sie sich wenden können. Andere wiederum sagen: «Ich möchte nicht zu einem Priester gehen, der mich jeden Sonntag in der Kirche sieht oder auf der Strasse.» Sie suchen bewusst einen Ort auf, an dem sie gewiss sind: Dieser Person werde ich danach nie mehr begegnen. Zudem bieten viele Pfarreien keine regelmässigen Beichtzeiten an. Das heisst: Man muss den Hörer in die Hand nehmen oder eine Mail schreiben und fragen, ob man vorbeikommen kann. Das ist für viele eine zu hohe Schwelle.

Wie viele Beichten hören Sie sich täglich an?

Wir bieten täglich drei Beichtstunden an. In einer normalen Stunde höre ich die Beichte von fünf bis zehn Menschen. Für jede Stunde ist ein zusätzlicher Priester als «Backup» eingeplant, sodass wir bei grossem Andrang schnell Unterstützung hinzuziehen können.

Was ist ein Pater? Eine Klostergemeinschaft besteht aus verschiedenen Mönchen. Die Mönche können Theologie studiert haben und zum Priester geweiht worden sein. Dann ist man Pater. Wer Mönch ist, aber nicht Theologie studiert hat und kein Priester ist, sondern etwa einen handwerklichen Beruf ausübt, ist ein Bruder. Priester und Pater sind aber nicht dasselbe. Wer Priester in einem Orden ist, wird Pater genannt – so weiss jeder, dass er einem Orden angehört. Ein Pfarrer ist dagegen ein Priester, der eine Pfarrei leitet. Pater und Pfarrer sind also Titel, die verschiedene Funktionen beschreiben. Mehr anzeigen

Was für Leute kommen zur Beichte?

Die Bandbreite ist riesig. Es kommen Menschen, die schon ihr ganzes Leben lang beichten – aber auch sehr junge Menschen. Die haben eine ganz lebendige Gottesbeziehung. Interessanterweise haben wir auch immer mehr Menschen, die nicht katholisch sind, die beichten kommen. Das zeigt, wie stark das Bedürfnis ist, einen Ort zu haben, an dem man sicher sein kann: Was ich hier erzähle, bleibt unter allen Umständen vertraulich.

Das Beichtgeheimnis ist absolut und gilt auch vor Gericht. Gibt es trotzdem eine Art, es zu brechen?

Nein, wirklich gar nicht.

Und das wollten Sie auch noch nie?

Nein. Ich hatte noch nie eine Situation, in der jemand strafrechtliche Konsequenzen hätte fürchten müssen, wenn ich etwas erzählt hätte. Man darf das Verhalten kritisieren, aber die Person selbst ist und bleibt immer ein Kind Gottes. Diese Würde darf man nicht verletzen. Wichtig ist, den Menschen stets als Menschen zu sehen – mit all seinen Schwächen und all dem, was er macht.

Über welche Themen wird heute denn gebeichtet?

Es sind grosse Lebensthemen. Beispielsweise die Angst, das wahre Leben zu verpassen. Man merkt, die Jahre und die Zeit gehen so schnell vorbei. Dabei kann es passieren, dass man Dinge tut, von denen man selbst weiss, dass sie nicht richtig sind.

Zum Beispiel?

Besser dastehen zu wollen oder den eigenen Vorteil zu suchen, kann dazu führen, dass man Kollegen ausbootet, Dinge weitersagt oder es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Es gibt aber auch schwerwiegendere Themen, bei denen man einen schonungslosen Einblick in das Leben einer Familie erhält. Selbst nach aussen perfekt funktionierende Familien haben Streitigkeiten, Spannungen, Probleme – wie es halt zum Leben gehört.

Fällt es Ihnen schwer, die Menschen nicht zu verurteilen?

Es gibt manchmal Situationen, in denen ich innerlich ruhig bleiben muss. Beispielsweise, wenn jemand nur über andere schimpft. Dann denke ich mir: Hier geht es jetzt aber um dich. Warum schaffst du es nicht, zu sehen, was deine Rolle in all dem ist? Es ist nicht ein Verurteilen, sondern eine innerliche Anspannung.

Und wenn es was wirklich Schlimmes ist?

Das ist mir noch nie passiert. Ich habe noch nie gedacht: Jesses, was bist du denn für einer! Ich bin dankbar, dass die Person beichten kommt. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Da draussen hat es noch unzählige weitere Menschen, die dasselbe tun, aber diesen Schritt nicht gemacht haben.

Sie hören sich die Probleme anderer über mehrere Stunden an. Das kann doch belastend sein. Sprechen Sie mit jemandem im Kloster darüber?

Das kommt tatsächlich manchmal vor. Aber wichtig ist: Unser Beichtgeheimnis ist absolut. Wir dürfen unter keinen Umständen preisgeben, wer zur Beichte kommt oder Hinweise darauf geben, um wen es sich handeln könnte. Es bleibt alles streng anonym und wird nur sehr allgemein behandelt. Es geht auch nicht darum, damit anzugeben, was ich heute für eine «krasse Beichtstory» hatte, sondern um die innerliche Verarbeitung. Manchmal spreche ich im Kloster mit einem erfahrenen Mitbruder, der schon viele Jahre länger hier ist, und frage ihn im Allgemeinen, wie er wohl mit einer vergleichbaren Situation umgegangen wäre.

Und wie bewahren Sie Distanz?

Draussen an der Tür gibt es eine Lampe: Leuchtet sie grün, kann man eintreten. Bei Rot weiss man, dass gerade jemand im Beichtstuhl ist. Es gibt Momente, da hat man nacheinander drei oder vier wirklich bedrückende Geschichten gehört – dann wünscht man sich, die Lampe noch einen Moment auf Rot lassen zu können, um kurz durchzuatmen. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Dreimal tief durchatmen, bevor die nächste schwere Geschichte kommt.

Wie hat sich die Sünde in den letzten Jahren verändert? Werden heutzutage andere Themen gebeichtet?

Ich bin bald seit 20 Jahren im Kloster, aber erst seit 2013 Priester. Das heisst, ich kann seit 12 Jahren die Beichte hören. Als ich ins Kloster kam, gab es viel weniger junge Menschen, die beichteten. Man spricht sogar von einem «Revival der Beichte».

Das ist krass. Wie kams zu dem Revival?

Junge Leute sind völlig unbelastet. Sie haben die alten Zeiten nicht mehr erlebt, in denen es durchaus einen Druck gab, beichten gehen zu müssen. Sie nehmen es deshalb nicht als Kontrolle oder Ausfragen wahr. Das war früher wie gesagt vielleicht anders. Heute sehen es viele eher als eine Erfahrung der Befreiung. Es ist nicht ein Müssen, sondern ein Wollen. Letztens war ich an einem katholischen Jugendanlass. Etwa ein Dutzend Priester haben rund zwei Stunden lang eine Beichte nach der anderen gehört.

Stellen Sie generell eine Zunahme an jungen Gläubigen fest?

Heute sehen viele Jugendliche die Welt pessimistisch: Klima, Krieg, Umwelt. Daraus wächst die Frage, was im Leben noch trägt. Viele entdecken dabei den Glauben neu. Die Offenheit dafür ist gross.

Und worüber beichten junge Menschen?

Generell beichten Menschen das, was sie in ihrem Leben bewegt, wenn sie Dinge gemacht haben, die sie im Nachhinein bereuen – sei es im Umgang mit anderen oder mit sich selbst. Das ist auch bei jungen Menschen so.

Gibt es eine klare Definition, was unter einer Sünde zu verstehen ist? Und existiert dafür ein Leitfaden?

Ja, die Zehn Gebote sind ein moralischer Kompass. Unter anderem steht da, dass man beispielsweise nicht lügen oder stehlen soll. Wann man gegen dieses Gebot verstösst, ist das quasi ein objektiver Tatbestand. Man hat gesündigt. Sünde bedeutet grundsätzlich, das Ziel zu verfehlen. Man kann es sich vorstellen wie beim Bogenschiessen: Wenn der Pfeil nicht dort ankommt, wo man ihn hinschiessen wollte, ist das ein Fehlschuss.

Es gab eine Zeit, da wurde vor allem viel über die Sexualität gebeichtet – unter anderem auch die Homosexualität. Wie ist das heute?

Die Leute kommen mit dem, was sie haben. Ich würde nicht sagen, dass Homosexualität häufiger Thema ist als Heterosexualität. Am Ende ist es dieselbe Situation: Menschen sprechen über ihre Sexualität, weil sie sie in einem Rahmen ausgeübt haben, in dem sie das Gefühl haben, es sei nicht okay. Dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob es sich um gleich- oder andersgeschlechtliche Beziehungen handelt.

Und was sagen Sie einer Person, die ihre Homosexualität beichtet? Gehen sie auf die Sexualität oder die Person ein?

Ich versuche herauszuhören, warum für die Person in der Beichte die eigene Sexualität so zentral ist. Woran leidet dieser Mensch? Ist es vielleicht seine fehlende Selbstakzeptanz? Oftmals steht so am Ende nicht die Homosexualität im Vordergrund, sondern ein gesundes Selbstwertgefühl.

Wie steht denn die Kirche heute dazu?

Sexualität sollte im grösseren Zusammenhang gesehen werden. Heute sagt die Kirche, sie habe zwei gleichwertige Funktionen: Zum einen dient sie der Pflege einer Beziehung, zum anderen der Weitergabe des Lebens. In homosexuellen Beziehungen wird nur eine dieser beiden wichtigen Funktionen der Sexualität erfüllt. Darum können auch homosexuelle Menschen das Sakrament der Ehe nicht empfangen, das den Willen zur Weitergabe des Lebens einschliesst.

Wenn mir aber die Person im Beichtstuhl zeigt, eine ehrliche Gottesbeziehung führen zu wollen, dann steht auch in der Kirche mit Sicherheit keine Verurteilung an, sondern eine Ermutigung auf dem weiteren christlichen Weg. Entsprechend hat auch Papst Franziskus mal in einem Interview gesagt: «Wer bin ich, dass ich einen Homosexuellen verurteile?»

Grundsätzlich bin ich ohnehin der Meinung, dass die Kirche über noch viele wichtigere Themen als über Sexualität zu sprechen hätte.

Zum Beispiel?

Wie wir miteinander umgehen. Wir werden von aussen auf Themen reduziert, die nicht zentral sind. Zuoberst in den Zehn Geboten steht alles über die Liebe. Hast du deine Eltern geliebt? Hast du Gott geliebt? Es geht nur um das. Als Kirche versuchen wir, den Menschen Hoffnung zu geben. Den Leuten zu einer Gelassenheit und einem Leben, das Freude macht, hinzuhelfen. Dann ist es eigentlich schade, dass es oftmals um Themen wie Frauenpriesterum, Zöllibat oder eben Homosexualität geht.

Zum Schluss: Gibt es einen Tipp oder eine Anleitung, wie man gar nicht sündigt?

Solange der Mensch Mensch ist, wird er wohl leider sündigen. Es wird sicherlich Leute geben, die es geschafft haben, das sehr stark zu reduzieren. Das sind unter anderem Menschen, die wir heute als Heilige verehren. Wenn jemand sagt: «Ich sündige nicht. Ich weiss gar nicht, was ich beichten soll», ist das für mich ein Zeichen, dass seine Selbstreflexion noch nicht sehr gross ist. «Wo habe ich Leute enttäuscht oder verletzt – und wo habe ich es verpasst, Gutes zu tun?» Über solche Fragen nachzudenken, sind wir immer eingeladen.