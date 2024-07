Beide Basel haben Massnahmen gegen den Japankäfer eingeleitet. (Archivbild) Keystone

In der Gemeinde Münchenstein BL und im Gebiet Rankhof in Basel wurden mehrere Exemplare des invasiven Japankäfers entdeckt. Beide Kantone reagieren mit Sofortmassnahmen.

sda/dmu SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Letzte Wochen wurden in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland mehrere Exemplare des Japankäfers entdeckt.

Nun sind Massnahmen gegen das invasive Insekt ergriffen worden.

Unter anderen wurde ein Teil der Trainingsplätze des FC Basel geschlossen und abgedeckt. Mehr anzeigen

Die Kantone Baselland und Basel-Stadt haben Massnahmen gegen die Ausbreitung des invasiven Japankäfers eingeleitet. Dies nachdem letzte Woche in Münchenstein und Basel mehrere Exemplare in Fallen entdeckt wurden, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten

So wurden Flächen um den Standort in Münchenstein bereits gefräst und mit einer Plastikfolie abgedeckt. Dadurch werden die Puppen der Käfer zerstört. Zudem können allfällig ausfliegende adulte Tiere nicht hervorkriechen und sterben dadurch ab, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Basel heisst.

Zudem wird ein dichtes Netz an Käferfallen aufgestellt. Es gilt auch ein Bewässerungsverbot für den ganzen Befallsherd, da die Larven auf eine gewisse Bodenfeuchtigkeit angewiesen sind.

Die Japankäfer wurden vergangene Woche bei den Merian Gärten nahe der Grenze zur Stadt sowie im Rankhof in Basel gefunden. Der Schädling kann sowohl im Larvenstadium als Engerling wie auch als adulter Käfer beträchtliche Pflanzenschäden anrichten.

