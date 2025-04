Beifahrerin befriedigt Autofahrer oral – verurteilt

In Crans-Montana VS kam es zu einem kuriosen Fall. Screenshot Google Maps

Ein Moment der Leidenschaft endete im Wallis mit einem Verkehrsunfall – und einem Gerichtsentscheid. Eine 25-jährige Beifahrerin wurde verurteilt, weil sie durch eine sexuelle Handlung zur Ablenkung des Fahrers beitrug.

Die 25-jährige Beifahrerin wurde wegen schwerer Verkehrsregelverletzung verurteilt.

Das Gericht sah in der erotischen Handlung eine direkte Ursache für den Unfall. Mehr anzeigen

Ein unkonventioneller Fall beschäftigte kürzlich ein Gericht im Wallis. In Crans-Montana verlor ein Autofahrer im vergangenen September die Kontrolle über sein Fahrzeug – nicht wegen überhöhter Geschwindigkeit oder Alkohol, sondern wegen einer sexuellen Handlung während der Fahrt. Wie die Zeitung Le Nouvelliste berichtet, befand sich der Mann just in dem Moment im Liebesrausch, als seine französische Beifahrerin ihm oralen Sex spendete.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, es entstand Blechschaden. Die Walliser Justiz untersuchte den Vorfall und kam zum Schluss: Die intime Handlung sei eine klare Ablenkung gewesen – und mitverantwortlich für den Unfall.

Beifahrerin verurteilt

Die Konsequenzen trug nun die 25-jährige Frau. Das Gericht sprach sie der schweren Verletzung der Strassenverkehrsregeln schuldig. Das Urteil: eine bedingte Geldstrafe von 900 Franken (30 Tagessätze à 30 Franken) sowie eine Busse von 500 Franken.

Ob auch der Fahrer juristisch belangt wird, ist derzeit unklar. Doch das Urteil gegen die Beifahrerin setzt ein deutliches Zeichen: Auch als Mitfahrende kann man zur Verantwortung gezogen werden – insbesondere, wenn die Sicherheit aller Beteiligten durch eine unüberlegte Handlung gefährdet wird.

Die Richter machten deutlich: Erotik hat am Steuer keinen Platz. Die sexuelle Zuwendung habe den Fahrer «direkt abgelenkt» – und damit den Unfall mitverursacht. Ob sich der Mann trotz des ungewöhnlichen Moments über das Erlebnis freuen kann, ist zumindest fraglich. Klar ist hingegen: Auf Schweizer Strassen gilt – selbst im Rausch der Gefühle – die volle Aufmerksamkeit dem Verkehr.