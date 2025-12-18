  1. Privatkunden
Politik und Branche kritisieren Kanton Beim Bau des Campus Biel wird nur 20 Prozent Schweizer Holz verbaut

Noemi Hüsser

18.12.2025

Der Bau des Campus Biel soll 2027 fertiggestellt sein. (Archivbild)
Der Bau des Campus Biel soll 2027 fertiggestellt sein. (Archivbild)
sda

Rund 12'000 Kubikmeter Holz wurden im neuen Campus der Fachhochschule Biel/Bienne verbaut – doch nur ein Bruchteil stammt aus Schweizer Wäldern. Politik und Branche kritisieren den Kanton.

Noemi Hüsser

18.12.2025, 15:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Bau des neuen Fachhochschulcampus Biel/Bienne werden rund 12'000 Kubikmeter Holz verbaut, wovon nur etwa 20 Prozent aus der Schweiz stammen.
  • Laut Kanton Bern übersteigen Kapazitäts-, Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen die Möglichkeiten der heimischen Forst- und Holzverarbeitung.
  • Politik und Holzbranche üben Kritik und werfen dem Kanton mangelnden Mut und verpasste Chancen bei der Nutzung von Schweizer Holz vor.
Mehr anzeigen

Rund 12’000 Kubikmeter Holz werden im neuen Fachhochschulcampus Biel/Bienne verbaut – eines der grössten Bildungsbauprojekte der Schweiz, über 400 Millionen Franken soll es kosten. Politisch war der Wunsch klar: möglichst viel Holz aus Berner oder zumindest Schweizer Wäldern soll es sein. Umgesetzt werden konnte dieser Wunsch aber nur teilweise, wie das «Bieler Tagblatt» nun berichtet.

Tatsächlich stammen laut Bericht nur rund 20 Prozent des verbauten Holzes aus der Schweiz, konkret aus den Kantonen Bern, Freiburg und Waadt. 80 Prozent kommen aus Deutschland und Österreich. Der Grund laut Kanton: Das Grossprojekt übersteige die Kapazitäten der kantonalen Wälder, Sägewerke und Verarbeitungsbetriebe in der Schweiz.

Verzögerungen und Mehrkosten. Berner Bauprojekte ufern aus – Steuerzahler tragen Millionenlast

Verzögerungen und MehrkostenBerner Bauprojekte ufern aus – Steuerzahler tragen Millionenlast

Zwar seien Beschaffungen rechtlich möglich gewesen, doch laut dem Kanton Bern fehlten Erfahrung, Planungssicherheit und Garantien bei Qualität. Zudem hätten Marktverzerrungen, Mehrkosten und grosse Herausforderungen bei Transport gedroht. Auch sicherheitstechnische Gründe haben laut Kanton gegen Holz an gewissen Stellen gesprochen – etwa bei Fluchttreppenhäusern.

Kritik kommt nun aus Politik und Branche. Der Kanton habe eine Chance verpasst, sagte Grünen-Grossrat und Schreiner Thomas Gerber zum «Bieler Tagblatt»: «Es ist hart, mir tut das weh.» Auch der Verband Holzindustrie Schweiz kritisiert den Kanton. Es habe an Mut und Kreativität gefehlt. Aus Sicht des Verbands hätte der Staatsforstbetrieb die benötigte Holzmenge liefern können.

