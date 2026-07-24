Der Zürichsee wird immer stärker genutzt. Nach einer Beinahekollision zwischen einem Wakeboarder und einem Kursschiff stellt sich die Frage nach der Sicherheit. Behörden und Schifffahrt mahnen zu mehr Rücksicht.

Auf dem Zürichsee teilen sich Schiffe die Wasserfläche auch mit Trendsportarten wie Wakeboarden.

Wakeboarder kreuzen Kursschiffe Beinaheunfall auf dem Zürichsee – doch das eigentliche Problem ist ein anderes

Darum geht’s Letztes Wochenende kam es auf dem Zürichsee zu einer Beinahekollision zwischen einem Wakeboarder und einem Kursschiff.

Polizei und Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft sehen allerdings keinen Beleg für ein grundsätzliches Sicherheitsproblem.

Entscheidend sind Rücksichtnahme und das Einhalten der Vortrittsregeln. Zusammenfassung erstellt mit

P.B.* erinnert sich noch gut an den Moment, als auf dem Zürichsee plötzlich ein Wakeboarder quer vor dem Bug seines Segelbootes auftauchte. Aus seiner Sicht ein riskanter Moment. «Ich habe das Gefühl, dass manche Wakeboarder ihre Bahn wie eine feste Spur betrachten und dabei vergessen, dass auf dem See nicht nur sie unterwegs sind», sagt der Segler.

Ähnliche Situationen kennt auch die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG). Nach einer Beinahekollision zwischen einem Wakeboarder und einem Fahrgastschiff am vergangenen Wochenende stellt sich die Frage: Sind Wakeboarder*innen auf dem Zürichsee ein wachsendes Sicherheitsproblem – oder sind solche Vorfälle vor allem eine Folge der immer dichter genutzten Wasserfläche?

Die Seepolizei kontrollierte am vergangenen Wochenende auf dem Zürichsee zehn Schiffsführerinnen und Schiffsführer. Während der Kontrolle meldete der Kapitän eines Fahrgastschiffs eine Beinahekollision mit einem Wakeboarder. Die Polizei konnte den betroffenen Wakeboarder sowie die Bootsführerin ausfindig machen und zeigte beide wegen mehrerer Verstösse gegen das Binnenschifffahrtsgesetz an.

Der Vorfall sei derzeit als Einzelfall zu betrachten, lässt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von blue News verlauten. Eine Statistik, die ausschliesslich Wakeboard- oder Wasserski-Zwischenfälle erfasst, existiere nicht. «Eine statistisch belegte Aussage zur Entwicklung entsprechender Zwischenfälle oder Widerhandlungen ist nicht möglich.»

Gleichzeitig weist die Kantonspolizei darauf hin, dass Trendsportgeräte auf Schweizer Seen zunehmen. Mit der steigenden Nutzung könne grundsätzlich auch die Zahl möglicher Konfliktsituationen wachsen.

«Noch schnell vor dem Kursschiff durch»

Eine genaue Statistik über Wakeboard-Zwischenfälle führt auch die ZSG nicht. In der subjektiven Wahrnehmung der Kapitän*innen müssten aber zunehmend mehr Ausweichmanöver wegen Wakeboardern gefahren werden, heisst es auf Anfrage.

«Oft fahren Wakeboarder noch schnell vor unseren Kursschiffen durch», teilt die ZSG mit. Problematisch werde es besonders dann, wenn die Sportler*innen vor einem Schiff stürzten und die Schiffsführerinnen und Schiffsführer kurzfristig reagieren müssten.

Das Kursschiff Limmat muss beim Anlegen an der Bootsstation Bürkliplatz den Standup Paddlern ausweichen. Keystone

Die ZSG betont allerdings, dass Wakeboarder nicht grundsätzlich eine Gefahr für die Schifffahrt darstellen: «Die Sicherheit auf dem See wird nicht durch eine Wassersportart massgeblich beeinträchtigt.» Entscheidend sei gegenseitige Rücksichtnahme.

Die Kraft grosser Schiffe

Ein häufiger Konfliktpunkt ist laut ZSG das Verständnis der Vortrittsregeln. Kursschiffe sind sogenannte Vorrangschiffe und dürfen in ihrer Fahrt nicht behindert werden. Erkennbar sind sie am grünen Ball am Mast beziehungsweise an einem grünen Vorranglicht bei Nacht.

Gerade die Grösse der Schiffe macht kritische Situationen schwierig: Ein Kursschiff kann nicht wie ein kleines Sportboot ausweichen oder sofort stoppen. Die ZSG weist darauf hin, dass der Bremsweg je nach Geschwindigkeit bis zu 200 Meter betragen kann.

Wer hat Vortritt auf dem See? Kurs­schif­fe vor

Gü­ter­schif­fen vor

Be­rufs­fi­schern vor

Se­gel­boo­ten vor

Ru­der­boo­ten vor

Mo­tor­boo­ten vor

Se­gel- und Dra­chen­se­gel­bret­tern

Strengere Regeln nicht nötig

Die ZSG hält die bestehenden Vorschriften grundsätzlich für ausreichend. Das grössere Problem sei, dass nicht allen Seebenutzer*innen bewusst sei, welche Rechte und Pflichten im Verkehr auf dem See gelten. Auch die Kantonspolizei seiht derzeit keinen Anlass, Wakeboarden generell als Sicherheitsproblem einzustufen. Entscheidend sei, dass sich alle Nutzerinnen und Nutzer an die geltenden Vorschriften halten.

Mehrere angefragte Wakeboard-Anbieter am Zürichsee reagierten bis Redaktionsschluss nicht auf Anfragen von blue News.

* Name der Redaktion bekannt

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