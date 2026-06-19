Bekanntes Glarner Skigebiet zieht allen Liften den Stecker

Wird sich im kommenden Winter wohl nicht mehr ereignen: Skifahrer*innen geniessen die Pisten der Sportbahnen Braunwald auf dem Seblengrat. Keystone

Braunwald GL verabschiedet sich vom alpinen Skisport. Die Sportbahnen stellen den Betrieb der vier Skilifte auf die Saison 2026/27 ein. Grund sind jahrelange Verluste und die Folgen mehrerer schneearmer Winter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sportbahnen Braunwald beenden ab der Wintersaison 2026/27 den alpinen Skibetrieb.

Jahrelange Verluste und schneearme Winter haben die finanzielle Lage massiv verschärft.

Nur wenn bis Anfang Juli 900'000 Franken an Sponsorengeldern zusammenkommen, könnte ein reduzierter Betrieb weitergeführt werden. Mehr anzeigen

Im Glarner Ferienort Braunwald endet eine Ära: Die Sportbahnen Braunwald stellen den alpinen Skibetrieb auf die Wintersaison 2026/27 ein. Wie die «Glarner Nachrichten» berichten, werden die Skilifte Mattwald, Gumen, Seblengrat und Bächital stillgelegt. Die Gondelbahn auf den Grotzenbüel bleibt dagegen in Betrieb und soll weiterhin Winterwanderer, Langläufer, Schneeschuhläufer und Schlittelfans ins Gebiet bringen.

Auslöser des Entscheids ist die angespannte finanzielle Lage. Die Bergbahnen schreiben seit Jahren Verluste von zuletzt jährlich zwischen einer und 1,5 Millionen Franken.

Der schneearme Winter 2025/26 verschärfte die Situation zusätzlich: Die Wintereinnahmen sanken auf 865'000 Franken und lagen damit nur noch knapp über den Sommererträgen von 847'000 Franken.

«Sind auf der Intensivstation»

Der Verwaltungsrat beschreibt die Lage drastisch. In einer Mitteilung heisst es: «Unser Unternehmen ist auf der Intensivstation angelangt.» Man sei «nicht grundsätzlich gegen den Skisport», könne sich diesen als Unternehmen aber «schlichtweg nicht mehr leisten».

Neben den milden Wintern machen die Verantwortlichen auch das veränderte Freizeitverhalten für die Krise verantwortlich. Das frühere Motto «alles fährt Ski» gelte nicht mehr. Zuletzt nutzten durchschnittlich nur 167 Personen pro Tag die Gondelbahn zum Grotzenbüel.

Künftig setzen die Sportbahnen verstärkt auf Ganzjahrestourismus. Geplant sind neue Sommerangebote wie eine Zip-Line, Kugelbahnen und Fotopunkte. Allerdings fehlen für die Umsetzung derzeit noch 380'000 Franken, weshalb aktiv nach Sponsoren gesucht wird.

Ein Rettungsszenario bleibt

Ganz vom Tisch ist der Skisport jedoch noch nicht. Sollte bis zum 3. Juli eine externe Gruppierung Sponsorengelder in Höhe von 900'000 Franken sichern, könnte ein stark reduzierter Winterbetrieb weitergeführt werden.

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Rettungsversuche diskutiert, darunter auch die Idee eines obligatorischen Bahn-Abonnements für Ferienwohnungen und Hotelbetten. Noch 2024 hatten Aktionäre kurzfristig 1,7 Millionen Franken eingeschossen, um den Betrieb zu sichern. Nun scheint das Kapitel Skifahren in Braunwald dennoch vor dem Ende zu stehen.

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