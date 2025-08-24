Beliebte Traditionsbeiz in Altstadt muss schliessen

Das Traditionslokal Café du Grütli in Lausanne muss dichtmachen. Lausanne Tourism

Das Beizensterben in der Schweiz geht weiter – dieses Mal trifft es die Romandie. Das Traditionslokal Café du Grütli in der Lausanner Altstadt muss die Türen schliessen – trotz grosser Protestaktion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Café du Grütli in der Rue de la Mercerie beim Place de la Palud in Lausannes City muss schliessen.

Seit 1849 wurden dort Gäste in einem historischen Ambiente aus dem 14. Jahrhundert bewirtet.

Käsefondue und Kohlwurst mit Papet vaudois (Laucheintopf) stehen hier zum Beispiel auf dem Menu.

Nun muss die Traditionsbeiz trotz gross angelegter Protestaktion per März 2027 schliessen. Mehr anzeigen

Das heimelige Café du Grütli in Lausannes autofreier Altstadt empfängt seit 1849 Gäste im historischen Gebäude aus dem 14. Jahrhundert.

Auf der Karte stehen regionale Gerichte wie Käsefondue oder Brasserie-Gerichte. Dieses Lokal zeichnet sich durch das Label «Café historique de Lausanne» aus, das von der Stadt Lausanne im Jahr 2021 eingeführt wurde, schreibt Lausanne Tourismus.

Doch das Café Grütli muss per Ende März 2027 die Türen schliessen, wie «24heures» zuerst berichtete. Und dies, obwohl das Pächterpaar mit einer gross angelegten Petition mit 12'000 Stimmen die Schliessung verhindern wollten. Beteiligt hatten sich Restaurantgäste und lokale Politiker.

Der Grund? Nach langen Verhandlungen haben sich die Eigentümer des Gebäudes und das Wirte-Ehepaar Prutsch geeinigt: Die Pächter, die das Lokal seit 1986 führen, dürfen bis zum 31. März 2027 bleiben. Ursprünglich hätte ihr Mietvertrag schon im März 2024 enden sollen. Für den Aufschub erhalten sie zudem eine Entschädigung.

Beizensterben in der Schweiz

Danach übernimmt der Eigentümer des Gebäudes alles: das Inventar, die angrenzende Wohnung und das historische Lokal. Anstelle des Grütlis soll dort ein integratives Restaurant für Menschen mit Beeinträchtigungen hinkommen.

Das Wirtspaar, das kurz vor der Pensionierung stand, wollte das Lokal der Tochter übergeben.

Erst im Juli 2025 schloss das Bistro Raponi in Schaffhausen, nach 43 Jahren den Betrieb.

Auch das Küsnachter Restaurant Zum Trauben gab im Februar 2025 auf. Das Lokal war in einem historischen Gebäude untergebracht, das bereits seit 1797 eine Gaststätte beherbergt. Grund für die Schliessung? Der Zustand der Infrastruktur, wie die Pächter und die Vermieterinnen in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

