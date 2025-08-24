Beliebte Traditionsbeiz in Altstadt muss schliessen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trotz Protesten Beliebte Traditionsbeiz in Altstadt muss schliessen

Carlotta Henggeler

24.8.2025

Das Traditionslokal Café du Grütli in Lausanne muss dichtmachen. 
Das Traditionslokal Café du Grütli in Lausanne muss dichtmachen. 
Lausanne Tourism

Das Beizensterben in der Schweiz geht weiter – dieses Mal trifft es die Romandie. Das Traditionslokal Café du Grütli in der Lausanner Altstadt muss die Türen schliessen – trotz grosser Protestaktion. 

Carlotta Henggeler

24.08.2025, 10:07

24.08.2025, 10:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Café du Grütli in der Rue de la Mercerie beim Place de la Palud in Lausannes City muss schliessen. 
  • Seit 1849 wurden dort Gäste in einem historischen Ambiente aus dem 14. Jahrhundert bewirtet.
  • Käsefondue und Kohlwurst mit Papet vaudois (Laucheintopf) stehen hier zum Beispiel auf dem Menu. 
  • Nun muss die Traditionsbeiz trotz gross angelegter Protestaktion per März 2027 schliessen. 
Mehr anzeigen

Das heimelige Café du Grütli in Lausannes autofreier Altstadt empfängt seit 1849 Gäste im historischen Gebäude aus dem 14. Jahrhundert. 

Auf der Karte stehen regionale Gerichte wie Käsefondue oder Brasserie-Gerichte. Dieses Lokal zeichnet sich durch das Label «Café historique de Lausanne» aus, das von der Stadt Lausanne im Jahr 2021 eingeführt wurde, schreibt Lausanne Tourismus. 

Doch das Café Grütli muss per Ende März 2027 die Türen schliessen, wie «24heures» zuerst berichtete. Und dies, obwohl das Pächterpaar mit einer gross angelegten Petition mit 12'000 Stimmen die Schliessung verhindern wollten. Beteiligt hatten sich Restaurantgäste und lokale Politiker. 

Der Grund? Nach langen Verhandlungen haben sich die Eigentümer des Gebäudes und das Wirte-Ehepaar Prutsch geeinigt: Die Pächter, die das Lokal seit 1986 führen, dürfen bis zum 31. März 2027 bleiben. Ursprünglich hätte ihr Mietvertrag schon im März 2024 enden sollen. Für den Aufschub erhalten sie zudem eine Entschädigung.

Beizensterben in der Schweiz

Danach übernimmt der Eigentümer des Gebäudes alles: das Inventar, die angrenzende Wohnung und das historische Lokal. Anstelle des Grütlis soll dort ein integratives Restaurant für Menschen mit Beeinträchtigungen hinkommen. 

Das Wirtspaar, das kurz vor der Pensionierung stand, wollte das Lokal der Tochter übergeben. 

Erst im Juli 2025 schloss das Bistro Raponi in Schaffhausen, nach 43 Jahren den Betrieb.

Auch das Küsnachter Restaurant Zum Trauben gab im Februar 2025 auf. Das Lokal war in einem historischen Gebäude untergebracht, das bereits seit 1797 eine Gaststätte beherbergt. Grund für die Schliessung? Der Zustand der Infrastruktur, wie die Pächter und die Vermieterinnen in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Mehr Videos aus dem Ressort

Karma schlägt zurück: Speisekrebs beisst Kundin in Fischrestaurant

Karma schlägt zurück: Speisekrebs beisst Kundin in Fischrestaurant

Ein Restaurantbesuch endet für eine Frau in China in Tränen: Als sie einen Fangschreckenkrebs in einem Hot-Pot kochen will, entkommt das Tier und beisst sich in ihrer Hand fest.

22.08.2024

Meistgelesen

Trump segnet Verkauf von 3350 Raketen ab +++ Putins Ostsee-Raffinerie brennt
«Er hat endgültig genug von ihr»
Newsom schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen – «Fox News» findet's gar nicht lustig
Kameramann filmt im MotoGP Schockmoment – und entgeht Horror-Crash nur knapp
Beliebte Traditionsbeiz in Altstadt muss schliessen

Mehr zum Thema 

Traditionsbeiz geht nach 250 Jahren zu. «Für uns ist es sehr traurig, schliessen zu müssen»

Traditionsbeiz geht nach 250 Jahren zu«Für uns ist es sehr traurig, schliessen zu müssen»

«Das Pöschtli war eine Heimat für viele». Traditionsbeiz schliesst nach über 130 Jahren für immer

«Das Pöschtli war eine Heimat für viele»Traditionsbeiz schliesst nach über 130 Jahren für immer

«Kaum noch gefragt». Zürcher Landgemeinde verliert gleich beide Dorfbeizen

«Kaum noch gefragt»Zürcher Landgemeinde verliert gleich beide Dorfbeizen

Mehr aus dem Ressort

Am Zürich Openair. «Ketteli»-Diebe reissen Festival-Besuchern Schmuck vom Hals

Am Zürich Openair«Ketteli»-Diebe reissen Festival-Besuchern Schmuck vom Hals

St. Gallen. Gaffen, mogeln, Rettungsgasse missbrauchen – Stau auf der A1 macht der Polizei viel Arbeit

St. GallenGaffen, mogeln, Rettungsgasse missbrauchen – Stau auf der A1 macht der Polizei viel Arbeit

Abschiebe-Kooperation mit Taliban. «Wir fanden, dass der Schutz der Bevölkerung schwerer wiegt»

Abschiebe-Kooperation mit Taliban«Wir fanden, dass der Schutz der Bevölkerung schwerer wiegt»