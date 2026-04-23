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Riesen-Knatsch im Zürcher Oberland Beliebte See-Badi verliert plötzlich alle Parkplätze

Gabriela Beck

23.4.2026

Bei der Badi Auslikon im Zürcher Oberland fallen alle 130 Parkplätz ersatzlos weg. Viele in der Gemeinde finden das gut.
Bei der Badi Auslikon im Zürcher Oberland fallen alle 130 Parkplätz ersatzlos weg. Viele in der Gemeinde finden das gut.
Bild: blue News/privat

Jahrelang haben sich Anwohnende in Auslikon ZH gegen neue Parkplätze gewehrt – jetzt ist klar: Es wird keine geben. Der Kanton streicht nicht nur alte Stellplätze, sondern verzichtet auch auf Ersatz. Für die Gemeinde ist das ein Teilerfolg – mit offenen Fragen.

Redaktion blue News

23.04.2026, 21:00

23.04.2026, 21:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kanton hebt Parkplätze bei der Badi Auslikon im Zürcher Oberland aus Naturschutzgründen auf und verzichtet nach Protesten von Anwohnenden auf einen Ersatz am Dorfrand.
  • Grundlage ist ein Mobilitätskonzept zur Entlastung der stark besuchten Pfäffikersee-Region.
  • Für Auslikon ist es ein Teilerfolg – doch der Konflikt zwischen Naturschutz und Erreichbarkeit bleibt.
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Der Streit um die Parkplatzsituation bei der Badi Auslikon im Zürcher Oberland zieht sich seit Jahren – nun ist eine Entscheidung gefallen. Die bestehenden Parkplätze werden aufgehoben, ein Ersatz wird nicht gebaut. Damit setzt sich ein Teil der Bevölkerung gegen die ursprünglichen Pläne des Kantons durch.

Wie die Behörden mitteilen, sollen die verbleibenden 130 Parkplätze bei der Badi bis Ende 2027 vollständig zurückgebaut werden. Bis dahin bleiben sie noch kostenpflichtig nutzbar, langfristig jedoch verschwindet das Angebot ganz. Gleichzeitig verzichtet der Kanton darauf, die Stellplätze an den Dorfrand zu verlegen oder an einem anderen Standort neu zu errichten. Stattdessen sollen 100 zusätzliche Veloabstellplätze entstehen.

Für die Interessengemeinschaft «Kein Parkplatz am Dorfrand von Auslikon» ist das ein Erfolg. Sie hatte jahrelang gegen die Verlagerung mobilisiert. Ihr Argument: Ein neuer Parkplatz ausserhalb des Dorfes hätte zusätzliche Besucher und damit zusätzlichen Verkehr angezogen und die Belastung für die Anwohnenden weiter erhöht.

Parkplätze bei Badi und Bootssteg selten ausgelastet

Der Entscheid ist Teil des Konzepts «Mobilität und Umwelt Pfäffikersee», das den Verkehr rund um das beliebte Naherholungsgebiet reduzieren und die Natur schützen soll. Gerade an Wochenenden und bei schönem Wetter stösst die Region regelmässig an ihre Kapazitätsgrenzen. Bereits zuvor waren der Campingplatz geschlossen und Parkplätze reduziert worden, da sie sich in einem Moorschutzgebiet befinden.

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Ein Wendepunkt kam 2024: Nach anhaltendem Widerstand prüfte der Kanton Alternativen und analysierte die Nutzung der Parkplätze. Das Ergebnis: Die Anlagen bei der Badi in Auslikon und beim Bootssteg in Wetzikon waren nur selten voll ausgelastet – über die Saison gerechnet lediglich an wenigen Tagen. Ein Ersatz erschien damit nicht mehr notwendig.

Weniger Parkplätze, mehr Naturschutz – und neue Probleme

Statt neue Parkplätze zu bauen, will der Kanton bestehende Anlagen – etwa beim Bootssteg – aufwerten und naturnah gestalten. Gleichzeitig fällt mit dem Rückbau der Anlagen bei der Badi ein erheblicher Teil des bisherigen Angebots weg, insgesamt rund 260 Parkplätze.

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Für viele in Auslikon ist das ein Erfolg, wenn auch ein begrenzter. Während einige den Rückbau als Gewinn für Natur und Lebensqualität sehen, bedauern andere den Verlust von Infrastruktur und die schlechtere Erreichbarkeit.

Damit bleibt ein grundlegendes Spannungsfeld bestehen: Der Schutz sensibler Naturräume steht zunehmend im Konflikt mit dem Bedürfnis nach Erholung und Zugänglichkeit. Gerade für Besucher aus den umliegenden Städten könnte der Pfäffikersee schwerer erreichbar werden – und der Nutzungsdruck sich in andere Regionen verlagern.

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Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

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