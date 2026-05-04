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Tödlicher Unfall im Tessin Mann stirbt nach Stromschlag am Bahnhof Bellinzona

Sven Ziegler

4.5.2026

Am Bahnhof Bellinzona kam es zu einem tödlichen Unfall. 
Am Bahnhof Bellinzona kam es zu einem tödlichen Unfall. 
sda

Ein tragischer Unfall erschüttert das Tessin: Am Bahnhof Bellinzona kommt ein Mann ums Leben, nachdem er von einer Bahnleitung einen Stromschlag erlitten hat. Die Hintergründe sind noch unklar.

Redaktion blue News

04.05.2026, 09:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Bahnhof Bellinzona ist ein Mann am Sonntagabend tödlich verunglückt.
  • Er erlitt einen Stromschlag durch die Kontaktleitung der Bahn.
  • Die genaue Ursache ist unklar, die Ermittlungen laufen.
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Am Bahnhof Bellinzona ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz vor 21.45 Uhr.

Ein Mann erlitt dabei einen Stromschlag durch die Kontaktleitung der Bahn. Die Wucht der elektrischen Entladung führte zu so schweren Verletzungen, dass jede Hilfe zu spät kam. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei auch Kräfte der Stadtpolizei Bellinzona, die Transportpolizei sowie die Feuerwehr und Rettungskräfte der Croce Verde Bellinzona.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um den Hergang zu klären. Auch die formelle Identifikation des Opfers steht noch aus.

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