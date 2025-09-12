  1. Privatkunden
Auch neuer NDB-Leiter bestimmt Benedikt Roos wird neuer Chef der Schweizer Armee

SDA

12.9.2025 - 14:30

Verteidigungsminister Martin Pfister hat zwei wichtige Personalentscheide gefällt: Benedikt Roos wird neuer Armeechef, Serge Bavaud leitet den Nachrichtendienst des Bundes.

Keystone-SDA

12.09.2025, 14:30

Der langjährige Berufsoffizier Benedikt Roos ist ab Anfang 2026 neuer Chef der Armee. Der 60-Jährige löst Thomas Süssli ab, der sechs Jahre im Amt war. Roos habe auch mit seiner Ausstrahlungskraft überzeugt, gab der Bundesrat am Freitag nach der Ernennung bekannt.

Benedikt Roos wird Nachfolger von Armeechef Thomas Süssli.
Benedikt Roos wird Nachfolger von Armeechef Thomas Süssli.
Keystone

Auch der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) bekommt einen neuen Chef: Der 52-jährige Freiburger Serge Bavaud übernimmt ab 1. November 2025 die NDB-Spitze. Der Bundesrat hat ihn am Freitag dazu ernannt. Nach einer Übergangszeit wird der bisherige NDB-Direktor Christian Dussey Ende Jahr abtreten.

Verteidigungsminister nimmt um 14.30 Uhr zu den Personalien Stellung. Die Medienkonferenz kannst du oben im Livestream verfolgen.

