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Problem in Tourismusregionen Jetzt kämpfen auch Bergbahnen mit respektlosen Passagieren

Dominik Müller

17.3.2026

Die Jungfraubahnen bitten ihre Passagiere neu auf Bildschirmen, respektvoll zu bleiben.
Die Jungfraubahnen bitten ihre Passagiere neu auf Bildschirmen, respektvoll zu bleiben.
Archivbild: Keystone

Bergbahn-Personal erlebt im Freizeitverkehr immer häufiger Beschimpfungen, Drohungen und respektloses Verhalten. Nun fordern Gewerkschaft und Branche konkrete Massnahmen.

Dominik Müller

17.03.2026, 13:58

17.03.2026, 14:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aggressives Verhalten von Fahrgästen gegenüber Verkehrspersonal nimmt zu und betrifft inzwischen auch Bergbahnen.
  • Gründe sind laut Branchenvertretern ein rauerer Umgangston seit der Pandemie sowie Konflikte durch unterschiedliche Erwartungen im Tourismus.
  • Neu verschärfen Drohungen mit Filmaufnahmen die Situation.
Mehr anzeigen

Was bis anhin vor allem in Zügen als Problem bekannt war, greift inzwischen auf Bergbahnen über. «Unsere Leute werden im Freizeitverkehr geschubst und beschimpft – es ist kaum vorstellbar», sagt Matthias Hartwich, Präsident der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV), zu SRF.

Auch Lukas Mathyer, Teamleiter der Zugbegleiter*innen bei den Jungfraubahnen, kennt die Entwicklung aus dem Alltag. «Der Ton wird rauer – vor allem seit der Coronapandemie ist der Respekt kleiner geworden», wird er im Bericht zitiert. Gerade in touristischen Regionen prallen viele Kulturen aufeinander – Konflikte seien fast vorprogrammiert.

Oft reiche eine Kleinigkeit, damit die Situation kippt. «Meist haben die Kundinnen und Kunden das Gefühl, im Recht zu sein – und schon wird die Situation heikel», so Mathyer.

Filmaufnahmen als neues Problem

Neu komme ein zusätzlicher Druck dazu: Immer häufiger drohen Fahrgäste, das Personal zu filmen und die Aufnahmen online zu stellen. Mathyer bezeichnet diese Entwicklung als «unangenehm» und eine «Verletzung unserer Persönlichkeitsrechte».

Die Jungfraubahnen reagieren und appellieren auf Bildschirmen an die Gäste, respektvoll zu bleiben und auf Filmaufnahmen zu verzichten. Immerhin: Körperliche Gewalt sei bei den Jungfraubahnen bisher ausgeblieben. Doch auch verbale Angriffe hinterlassen Spuren. «Ich musste lernen, damit umzugehen», sagt Mathyer zu SRF. «Die Leute beschimpfen nicht mich persönlich, sondern meine Rolle.»

Runder Tisch mit Behörden

Seit diesem Winter setzt das Unternehmen auch auf Schulungen für den Umgang mit schwierigen Situationen. Die Gewerkschaft SEV fordert zudem, dass Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter auch tagsüber nie alleine unterwegs sind.

Noch vor dem Sommer soll ein runder Tisch mit Branche und Behörden stattfinden – das Bundesamt für Verkehr hat bereits zugesagt.

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Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

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