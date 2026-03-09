  1. Privatkunden
Leblos geborgen Berggänger stürzt bei Säntis-Aufstieg in den Tod

Dominik Müller

9.3.2026

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ermittelt derzeit wegen eines verünglückten Berggängers.
Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ermittelt derzeit wegen eines verünglückten Berggängers.
Symbolbild: Keystone

Am Sonntag ist es im Alpstein zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Berggänger rutschte im steilen Gelände aus und stürzte mehrere Meter ab. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Dominik Müller

09.03.2026, 10:52

09.03.2026, 10:55

Um 12.50 Uhr ging am Sonntag bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Meldung einer ein, dass ein Berggänger während des Aufstiegs zum Säntis, im Bereich Ellbogen, abgestürzt sei. Für den abgestürzten Berggänger kam jegliche Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Der Mann wurde durch die ausgerückte Rega in die Schwägalp geflogen. Der verunglückte Berggänger war nach ersten Erkenntnissen allein unterwegs.

Die formelle Identifikation des Opfers ist gemäss Mitteilung im Gange. Die genauen Umstände, welche zum Unfall führten, werden durch die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft derzeit abgeklärt.

