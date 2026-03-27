Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung. 16.07.2025

Immer mehr Menschen geraten in den Schweizer Bergen in Not – oft ohne verletzt zu sein. Gleichzeitig zeigt die neue Statistik des Schweizer Alpen-Clubs eine überraschende Entwicklung.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rund 4000 Menschen mussten 2025 in den Schweizer Bergen gerettet werden, viele davon unverletzt.

Die Zahl der tödlichen Bergunfälle ist gleichzeitig auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gesunken.

Der SAC vermutet, dass bessere Handynetze und mangelnde Tourenplanung eine Rolle spielen. Mehr anzeigen

Erschöpft, verirrt, blockiert: Rund 1500 Personen wurden im letzten Jahr in den Bergen unverletzt gerettet. Diese Zunahme sei auffällig, teilte der Schweizer Alpen-Club (SAC) in seiner Bergnotfallstatstik am Freitag mit.

Gemäss der Bergnotfallstatistik 2025 des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) ereignete sich die Hälfte der Notfälle beim Wandern oder Bergwandern. Insgesamt hätten die Einsatzkräfte zwar häufiger ausrücken müssen als in den Vorjahren, trotzdem habe es im letzten Jahr in den Bergen weniger tödliche Unfälle gegeben.

Fast 4000 Personen mussten 2025 beim Bergsport in der Schweiz gerettet werden, wie aus der SAC-Statistik hervorging. Mit 98 tödlichen Bergsportunfällen vermeldete der SAC gleichzeitig den tiefsten Wert seit zehn Jahren. Im letzten Jahr seien weniger Menschen bei Bergwanderungen und auf Skitouren ums Leben gekommen.

Wandern bleibt grösster Risikofaktor

Am häufigsten wurde ein Notruf wegen Stürzen oder Abstürzen abgesetzt. Mehr Menschen alarmierten die Rettungsdienste, weil sie sich verirrt hatten, blockiert oder erschöpft waren. Besonders häufig sei es bei Hochtouren oder beim Bergwandern zu solchen Notlagen gekommen, teilte der SAC mit.

Die genauen Gründe hinter dieser Zunahme kenne der SAC nicht. Vermutlich aber spielten Handys und eine gute Netzabdeckung eine Rolle, welche schnellere Hilferufe möglich machen würden. Für den Alpenclub sei auch denkbar, dass mehr Personen in Not geraten, weil sie ihre Tour unterschätzten oder nicht gut planten.