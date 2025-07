Älpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Ts57 Das hat auch viel mit Respekt und Anstand gegenüber der Umwelt und der Einheimischen Bevölkerung zu tun. Und das lässt in der heutigen Zeit bei vielen Leuten (nicht nur Touristen) oftmals sehr zu wünschen übrig.

Jack Ts57 Stimmt und zwar Weltweit!

Faulauzaud16 Ts57 Ts57: High 5 !!!

Hanno Ts57 Auch Resultate der ,,antiautoritären,, Erziehung.

Sevele Ts57 Das es Leute gibt welche keinen Anstand haben, das gab es schon immer. Jetzt sind es einfach mehr die hierher kommen. Wie mehr Menschen, mehr Abfall. Das ist aber der Schweizer oder sagen wir Mal Personen welche in der Schweiz wohnen keinen Deut besser. Alles nur auf die Touristen zuschieben ist einfach. Für mich fängt es schon mit mit den Jungen welche immer und ewig auf den Boden "speien" das ist so grusig und dann ist noch zu sagen, an vielen Orten fehlen Abfallkübel oder sie sind dermassen voll das nichts mehr rien passt !

Betty151 Es gibt auch in der Schweiz einen Overtourismus, die Stadt Luzern kann ein Lied davon singen. Der Öschinensee, der bereits eine Einschränkung der Tagestouristen angeordnet hat und der Alpstein, der total überlaufen ist nicht nur mit Campern sondern auch mit Turnschuhtouristen auf Berg- und auch auf Alpinwanderwegen.

Sevele Und was macht Ihr wen keine Touristen mehr kommen weil die Schweiz und die Schweizer ein Volk von Meckerer und Reklamierer geworden ist insbesondere was Umwelt und solche betrifft. Es werden viele Geschäfte dicht machen müssen, wenn ich z.B. an Interlaken denke, dann sind die meisten Geschäfte zu und dann ? Geht das jammern wieder los in die andere Richtung und die Schweiz weibelt wieder in der Welt herum um Touristen in die Schweiz anzulocken !

Wiojatzog55 Sevele Wenn die sogenannten Touristen ihren Dreck wieder mit nachhause nehmen würde wäre das weniger schlimm, aber sie lassen alles liegen jemand räumt es dann schon weg. Siehe bei den Openairs, dass schlimme daran, da hat es Leute wo wegen der Umwelt demonstrieren und selber sind sie nicht besser.

Jeder macht was er will nur die andern müssen sich daran halt!

Hanno Sevele 50 % Hotelauslastung ist nicht gerade das gelbe vom Ei. Diese Camper campen wild und buchen keine Hotelzimmer.

Sevele Hanno Ich finde er ganze Scheiss in den Bergen hat angefangen wo man erlaubt hat mit den Velo über die Berge zu fahren wo eigentlich nur Wanderer sein sollten ! Danach kamen immer mehr andere dazu.

Zueggi Und gerade eben habe ich auf dieser Seite eine Werbung für Biken in den Bergen gesehen. Stört nicht nur Kühe, Geissen, Schafe, ...

Rudolph Es kann nicht sein wenn das Campieren am Alpstein verboten ist, das es der Älpler gegen entgeld bewilligt. Verbot ist Verbot. Er kann sein Stall zu Verfügung stellen wenn schon. Es hat einfach zuviele Touristen, dies wird heute ausgelöst eindeutig durch Social Medien und das kann nicht abgestritten werden, der Beweis ist auch eindeutig der Öschinnensee...ist schon fast wie auf dem Markt von Istanbul, wer den noch nicht kennt. Es müssen sofort Massnahmen ergriffen werden und nicht nur jeden Tag über dieses Thema in den Medien berichtet werden, ansonsten fällt alles aus dem Ruder, wenn es nicht schon ist.

Stealth Was sogenannte Tourismusexperten sagen interessiert die betroffene Bevölkerung zu Recht herzlich wenig. Kommt mir persönlich vor wie "optimales Koffer packen". Was die Hotelauslastung betrifft sollte man sich Mal fragen was man denn für sein Geld bekommt. Zu Schweiz Tourismus habe ich auch eine Meinung - kann hier aber nicht wiedergeben werden.

Oli Ich übernachte seit über über 10 Jahren draussen ab und zu auch im Winter.

Meistens versuche ich kein Zelt aufzustellen ausser wenns Regnet. Ich bin meistens alleine unterwegs oder max. zu dritt. Ich bin leise, keine Musik, keine herumgeschreie, keine Drohne etc. nur meine Kamera und Stativ. Ab und zu Stirnlampe für ein Milchstrassen Bild.

Weshalb soll ich nicht irgend wo Übernachten dürfen oberhalb der Baumgrenze ausserhalb Tierschutzgebieten etc. ?

Ich als Schweizerbürger bin Stolz auf die Schönheit meines Landes und möchte dies auch geniessen. Ich Wohne hier zahle steuern, arbeite etc. also finde ich habe ich das Recht draussen zu schlafen, solange ich mich entsprechend verhalte.

robbingwood0815 Jedenfalls. die Empfehlung seitens der Tourismus-Lobby, auf diesem – respektlosen – Niveau zu diversifizieren, halte ich für denkbar falsch – weniger sei mehr!

Mehr Qualität als Quantität – und das meint jetzt nicht wirklich, nur an der Preisschraube zu drehen ;-(

FriWi01 Schweiz-Tourismus geht es nur ums Geld. Noch viel Platz für Touristen!!?? Hauptsache Übernachtungszahlen stimmen sonst muss man wieder Jammern und MwSt für Hotellerie senken. Ob die Einheimischen betroffen sind interessiert wenig.

Mieplajei18wi Wieder einer der gerne zitierten Experten der vom Schreibtisch aus die Realität der touristischen Verwilderung mit der durchschnittlichen Hotelauslastung vergleicht. Das Resultat des von den Social Media idealisierten, kostengünstigen Naturerlebnis. Berghütten mit veganer Verpflegung usw. Es bleiben nur harte quantitative und qualitative Einschränkungen die auch durchgesetzt werden. Anstelle eines „Wegwerf-Massenproduktes“ Mehrwert und Respekt! Das einzige „Rezept“ für ein kleines Land das seine materiellen und sozialen Werte erhalten möchte. Die hängigen EU Verträge seien hier nur nebenbei erwähnt.

robbingwood0815 am meisten stört mich, wenn Neonazis in alten Uniformen (und Schrumpfhirnelis) durch die Schweizer Landschaft «stolzieren»



(weit mehr als ein paar Wildcamper)

Johanna robbingwood0815 Lieber robbingwood0815

Ich weiss in der Zwischenzeit: Ihr Lieblingsthema, nicht war. Es taucht immer wieder auf, passt einfach nicht immer zur Situation. Wie nennt man das heutzutage? Whatabouttourismus? Ah, nein, sorry, Whataboutismus. Whatabouttourismus würde allerdings auch das Wandern und Reisen (vielleicht auch das gedankliche Umherschweifen?) implizieren. Dann wären wir wieder beim Thema, um das es hier geht. Also doch lieber Whatabouttourismus, scheint mir passender.

latzhose62 Johanna Anglizismen sind ein No Go hier ... jaja wir dich auch.

robbingwood0815 Johanna die entsprechende Meldung verpasst?!

25 Mann in Altuniformen (mit Nazi-Emblemen) stiefeln – vorerst ungestraft, lediglich ermahnt – durch die Schweizer Landschaft ...

damit richten sie mE einen gewaltigen Imageschaden an: Das darf man in der Schweiz?

nichts wie hin.

Ihre Traumvorstellung?

Siontaummau37 Warum wirbt CH-Tourismus weiter in Ländern wie USA, Japan und China um Massen-Tourismus? Auf einem anderen Kanal konnte ich lesen, das CH-Tourismus junge Gäste aus China, Gen Z als Zielgruppe anspricht. Ein Geschenk der Wirtschaft an die Wirtschaft, Hotelerie und Gastronomie und Fluch sowie Verdammis für Natur und Bürger.

d-zingg Die Schweiz ist kein Freilichtmuseum mit Bike-, Camping-, Lärm-, -Freipass für jeden und jede. Darum: "Gebt mir meine Schweiz zurück!"

19DaviD78 Es ist nachvollziehbar, dass immer mehr Menschen in die Berge ausweichen, wenn das Wildcampen in Gebieten wie dem Schwarzwasser, Sensegebiet und fast überall anders in der Schweiz untersagt wird. Nun auch noch ein Verbot oberhalb der Baumgrenze in Erwägung zu ziehen, wirft Fragen auf. Der Aufenthalt in der Natur, sei es zur Erholung oder zum sozialen Austausch ist für viele Menschen von grosser Bedeutung. Natürlich braucht es klare Regeln und Schutz für sensible Gebiete, doch dabei sollte auch ein ausgewogenes Mass an Freiheit erhalten bleiben!

robbingwood0815 19DaviD78 Würde meinen, den Urbanraum generell lebenswerter (inkl. Entspannungszonen) zu gestalten, wäre wesentlich sinnvoller.

Die Alpenwelt ist insgesamt eher fragil – und der Schutzgedanke (die von Ihnen benannten Seen) absolut angesagt.

Als Freizeit-Center für jedermann/weltweit mag ich ihn mir schon garnicht vorstellen: Albtraum! – (keine Traum-Alp)

Jiedammein68 19DaviD78 Wildcampieren ist in der ganzen Schweiz nicht erlaubt.

latzhose62 19DaviD78 Freiheit für wen? Leute, die sich nur mit Hilfe von Technik auf die Almen schleppen lassen, sind die falsche Klientel. Was ohne Mühe und Strapazen geht ist weder ein Mehrwert an erholung noch förderlich für die Umwelt.

Hanno Überbevölkerung resultiert in Übertourismus. Das will, kann, darf die Tourismudbehörde nicht rinsehen.

Franko Eine Dilemmasituation auch in den Bergen. Einerseits lässt der Tourismus Geld in die Kassen fliesen, andererseits schadet ein hoher Tourismus der Natur. Vor allem dann, wenn gewisse Touristen sich nicht um die Umwelt kümmern und einfach ihren Abfall dort liegen lassen, wo sie wild campierten. Es liegt eindeutig am Verhalten jener Touristen, denen es nur um ihr "Naturerlebnis" geht und denen alles Andere egal ist.

Verstehen Natürlich für die Tourismus Industrie gibt es keinen Overtourismus die bekommen nie genug und doch ist dieser Overtourismus vorhanden und verursacht an vielen Orten Ärger und unordnung und sogenannte Ranger sind unnötig die ändern daran nichts

Jiedammein68 Wild Campieren ist in der Schweiz nicht erlaubt.

Colorless-Ratificati Jiedammein68 Im Paradies Schweiz wird sehr vieles gemacht, was nicht erlaubt ist.