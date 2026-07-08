Am Dienstag ereignete sich am Liskamm bei Zermatt VS ein Unfall. Ein Bergsteiger kam dabei ums Leben.

Der Unfall ereignete sich an der Nordseite des Liskamms bei Zermatt.

Gegen 9 Uhr befanden sich zwei Bergsteiger am Dienstag auf einer hochalpinen Klettertour an der Nordseite des Liskamms. Auf einer Höhe von rund 4300 Metern gerieten die beiden in einen Steinschlag, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Wallis. Einer der beiden Alpinisten wurde dabei getroffen.

Sein Begleiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt zur Unfallstelle. Vor Ort konnten sie nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 34-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.