Tödlicher Unfall am Mönch Bergsteiger stürzen hunderte Meter in die Tiefe – Mann stirbt

Sven Ziegler

8.8.2025

Tödlicher Bergunfall am Mönch
Tödlicher Bergunfall am Mönch
Kapo Bern

Am Mittwoch gegen Mittag ist es in der Gemeinde Fieschertal (Kanton Wallis) zu einem Bergunfall gekommen. Zwei Personen stürzten mehrere hunderte Meter in die Tiefe. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt.

Redaktion blue News

08.08.2025, 10:47

Kurz vor 11.50 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Bergunfall beim Abstieg vom Mönch ein. Gemäss ersten Erkenntnissen befand sich ein Mann und eine Frau in einer Zweierseilschaft im Abstieg, als sie aus noch zu klärenden Gründen im unteren Bereich der Normalroute abstürzten.

Eine männliche Person konnte trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen nur noch tot geborgen werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 60-jährigen spanischen Staatsbürger, wohnhaft in Spanien. Die schwer verletzte Frau wurde durch einen Helikopter der Air-Glaciers in ein Spital geflogen.

Zur Bergung und Rettung standen Einsatzkräfte der Air-Glaciers Lauterbrunnen mit zwei Helikoptern, sowie Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Da sich die Unglücksstelle auf Walliser Kantonsgebiet befindet, erfolgte der Einsatz der Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern in Absprache mit der Kantonspolizei Wallis und der zuständigen Staatsanwaltschaft. Untersuchungen zur Klärung der genauen Unfallumstände sind im Gang.

