Untersuchung eingeleitet Bergsteiger stürzt am Bietschgletscher tödlich ab

Lea Oetiker

18.8.2025

Am Bietschgletscher kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall.
Kantonspolizei Wallis

Ein Bergsteiger ist am Sonntagmorgen am Bietschgletscher im Wallis tödlich verunglückt. Der Mann geriet beim Einstieg auf den Gletscher ins Rutschen und stürzte in die Tiefe.

Lea Oetiker

18.08.2025, 09:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Sonntag ist am Bietschgletscher im Wallis ein Bergsteiger tödlich abgestürzt.
  • Der Mann war mit zwei Begleitern auf dem Weg zum Wilerhorn, als er beim Übergang vom Bietschjoch in die Tiefe stürzte.
  • Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet.
Mehr anzeigen

Am Sonntagmorgen ist am Bietschgletscher im Kanton Wallis ein Bergsteiger tödlich abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 04:45 Uhr, als drei Alpinisten von der Bietschhornhütte in Richtung Wilerhorn aufbrachen, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Beim Übergang vom Bietschjoch auf den Bietschgletscher, auf rund 3'150 Metern Höhe, verlor einer der Männer aus bislang ungeklärten Gründen den Halt und stürzte in die Tiefe.

Trotz sofortiger Alarmierung und dem Einsatz eines Helikopters der Air Zermatt konnten die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet. Die formelle Identifikation des Opfers ist derzeit noch im Gang.

