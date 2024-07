Die Frau stürzte am Matterhorn ab. KEYSTONE

Eine Bergsteigerin ist am Mittwoch am Matterhorn abgestürzt. Die Frau verletzte sich dabei tödlich.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Bergsteigerin ist am Mittwoch am Matterhorn abgestürzt.

Sie stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.

Am Mittwoch ist eine Bergsteigerin am Matterhorn etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Laut der Kantonspolizei Wallis verliess eine Bergsteigerin am frühen Morgen eine Bergsteigerin die Hörnlihütte in Zermatt mit dem Ziel, im Alleingang das Matterhorn über den Hörnilgrat zu besteigen. Auf einer Höhe von zirka 3’460 Höhenmetern stürzte die Alpinistin aus bislang ungeklärten Gründen etwa 100 Meter über die Ostwand in die Tiefe.

Drittpersonen, die den Sturz beobachten konnten, alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten nur noch den Tod der Bergsteigerin feststellen.

Die formelle Identifikation der Verstorbenen ist im Gange.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) sowie die Air Zermatt.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.