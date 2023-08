Antipasti

Die jüngste Entgleisung im Gotthard-Basistunnel wirft ernsthafte Fragen zur Überwachung und Sicherheit von Güterzügen in der CH auf. Wenn bereits 2019 Mängel festgestellt wurden, warum wurden diese nicht sofort behoben? Wie kann es sein, dass solche Mängel übersehen oder ignoriert werden, insbesondere wenn sie das Potential haben, die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Passagiere zu beeinträchtigen? Liebe Behörden, ist es nicht eure Aufgabe uns transparent über Massnahmen / Sicherheit zu informieren? Mich würde interessieren, was ihr plant, um (am besten schon heute) die Überwachungs- und Kontrollmechanismen zu verbessern, damit solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr passieren. Nur so könnt ihr das Vertrauen der Gesellschaft in euch und das Schienennetz aufrecht erhalten. Also macht bitte eure Hausaufgaben! 🚆