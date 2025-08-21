  1. Privatkunden
Preis wohl erst in zwei Jahren klar Bericht: USA kennen die F-35-Mehrkosten für die Schweiz selbst noch nicht

Helene Laube

21.8.2025

Nun zeige sich, dass selbst die USA noch keine Garantie für die Höhe der Mehrkosten für die F-35-Kampfjets für die Schweiz haben. (Archivbild)
Nun zeige sich, dass selbst die USA noch keine Garantie für die Höhe der Mehrkosten für die F-35-Kampfjets für die Schweiz haben. (Archivbild)
Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Erstmals bestätigt das US-Verteidigungsministerium öffentlich, dass der Preis für die Kampfjets nicht garantiert ist. Die Verträge mit dem Hersteller hat das Pentagon selbst noch nicht unterzeichnet.

Keystone-SDA, Helene Laube

21.08.2025, 06:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das US-Verteidigungsministerium hat laut den Zeitungen von Tamedia erstmals öffentlich bestätigt, dass der Preis für die Kampfjetbeschaffung «nicht garantiert» ist.
  • Laut Pentagon kommt auf die Schweiz ein Preisanstieg von 610 Millionen Dollar zu.
  • Dies sei eine vorläufige Schätzung und die Mehrkosten seien «erheblich» im Vergleich zu 2022, als der Beschaffungsvertrag zwischen den beiden Ländern abgeschlossen worden sei.
Mehr anzeigen

Die Schweiz wird laut den Zeitungen von Tamedia wohl erst in zwei Jahren Klarheit über die Mehrkosten für die F-35-Kampfjets haben. Das gehe aus einem Kommissionsprotokoll hervor, das den Zeitungen vorliege. Es sei eine vorläufige Schätzung und die Mehrkosten seien «erheblich» im Vergleich zu 2022, als der Beschaffungsvertrag zwischen den beiden Ländern abgeschlossen worden sei.

Das Pentagon habe auf Anfrage der Zeitungen gesagt, dass auf die Schweiz Mehrkosten von 610 Millionen Dollar zukämen. Das US-Verteidigungsministerium habe damit erstmals öffentlich bestätigt, dass der Preis für die Kampfjetbeschaffung «nicht garantiert» ist. Es handle sich demnach aber um einen «geschätzten Preisanstieg», da der Vertrag mit dem Hersteller Lockheed Martin für die ersten acht Maschinen noch nicht unterschrieben sei, wie bereits «Le Temps» berichtete.

Die Preise der Produktionslose für die 24 weiteren Maschinen der F-35, die erst ab 2028 in die Schweiz kommen, seien noch nicht verhandelt, schrieb Tamedia weiter.

Trumps Zollkrieg auch mit Schuld an Mehrkosten

Als Gründe für die höheren Kosten führt das Pentagon die Inflation, weltweit angestiegene Rohstoffpreise und Störungen der Lieferketten genannt. Schuld an den Mehrkosten seien allerdings auch Donald Trump, so die Zeitungen. Die Luftfahrt- und die Rüstungsindustrie gehörten zu den Branchen in den USA, die am härtesten unter der Zollpolitik des US-Präsidenten leiden. So stamme der Grossteil des für die Luft- und Raumfahrt benötigten Aluminiums aus Kanada. Erst kürzlich hat Trump die Strafzölle auf Aluminium und Stahl ausgeweitet.

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.

14.08.2025

