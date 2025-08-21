Die Schweiz wird laut den Zeitungen von Tamedia wohl erst in zwei Jahren Klarheit über die Mehrkosten für die F-35-Kampfjets haben. Das gehe aus einem Kommissionsprotokoll hervor, das den Zeitungen vorliege. Es sei eine vorläufige Schätzung und die Mehrkosten seien «erheblich» im Vergleich zu 2022, als der Beschaffungsvertrag zwischen den beiden Ländern abgeschlossen worden sei.
Das Pentagon habe auf Anfrage der Zeitungen gesagt, dass auf die Schweiz Mehrkosten von 610 Millionen Dollar zukämen. Das US-Verteidigungsministerium habe damit erstmals öffentlich bestätigt, dass der Preis für die Kampfjetbeschaffung «nicht garantiert» ist. Es handle sich demnach aber um einen «geschätzten Preisanstieg», da der Vertrag mit dem Hersteller Lockheed Martin für die ersten acht Maschinen noch nicht unterschrieben sei, wie bereits «Le Temps» berichtete.
Die Preise der Produktionslose für die 24 weiteren Maschinen der F-35, die erst ab 2028 in die Schweiz kommen, seien noch nicht verhandelt, schrieb Tamedia weiter.
Trumps Zollkrieg auch mit Schuld an Mehrkosten
Als Gründe für die höheren Kosten führt das Pentagon die Inflation, weltweit angestiegene Rohstoffpreise und Störungen der Lieferketten genannt. Schuld an den Mehrkosten seien allerdings auch Donald Trump, so die Zeitungen. Die Luftfahrt- und die Rüstungsindustrie gehörten zu den Branchen in den USA, die am härtesten unter der Zollpolitik des US-Präsidenten leiden. So stamme der Grossteil des für die Luft- und Raumfahrt benötigten Aluminiums aus Kanada. Erst kürzlich hat Trump die Strafzölle auf Aluminium und Stahl ausgeweitet.
