Berner Polizei sucht mit dutzenden unverpixelten Bildern nach Tatverdächtigen

Kapo Bern veröffentlicht unverpixelte Bilder Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Bild: Kapo Bern Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Kapo Bern veröffentlicht unverpixelte Bilder Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Bild: Kapo Bern Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen. Die Berner Polizei veröffentlicht dutzende Bilder von gesuchten Personen.

Zehn Tage nach der Veröffentlichung verpixelter Fahndungsbilder zieht die Kantonspolizei Bern eine erste Bilanz: Eine Person wurde identifiziert. Heute Montag folgt der nächste Schritt – die unverdeckten Fotos weiterer Tatverdächtiger werden publik gemacht.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Bern hat im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung nach den Demo-Krawallen vom Oktober 2025 bislang eine Person identifiziert.

Über 101 Verdächtige wurden bereits durch Ermittlungen und Videoauswertungen erkannt, 32 weitere sind trotz Tatverdacht noch unbekannt.

Da keine Hinweise eingingen, werden heute Montag unverdeckte Bilder der verbleibenden Tatverdächtigen veröffentlicht. Mehr anzeigen

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Krawallen an der Pro-Palästina-Demonstration vom 11. Oktober 2025 in Bern trägt erste Früchte. Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte, konnte im Rahmen der Fahndung bislang eine Person eindeutig identifiziert werden.

Vor zehn Tagen hatte die Polizei verpixelte Bilder von mehreren Dutzend Personen veröffentlicht, die im dringenden Verdacht stehen, an der Kundgebung Straftaten begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hatte die Publikation angeordnet, nachdem sich die Gesuchten trotz vorgängiger Ankündigung der Fahndung nicht gemeldet hatten.

Über hundert bereits identifiziert – 32 noch unbekannt

Umfangreiche Ermittlungen und Videoauswertungen hatten die Polizei bereits zuvor weit gebracht: Über 101 vermummte mutmassliche Straftäterinnen und Straftäter wurden bereits identifiziert und werden in den kommenden Wochen kontaktiert. Bei 32 weiteren Personen war das trotz klarer Verbindung zu Delikten bislang nicht möglich.

Genau für diese Gruppe gilt nun: Weil innerhalb der gesetzten Frist keine verwertbaren Hinweise eingingen, veröffentlicht die Polizei heute Montag die unverdeckten Bilder – also Fotos ohne Verpixelung.

Die Demonstration im Oktober 2025 hatte mit Verletzten, erheblichem Sachschaden und hohen Polizeikosten für Aufsehen gesorgt.