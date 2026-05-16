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«Paradebeispiel finanzieller Entgleisung» Kanton Bern verlocht 100 Millionen für Umbau einer Schrott-Immobilie

Sven Ziegler

16.5.2026

2023 hatte der Kanton Bern dieses alte Fabrikgebäude gekauft.
2023 hatte der Kanton Bern dieses alte Fabrikgebäude gekauft.
Google Maps

Ein altes Fabrikgebäude im Berner Jura entwickelt sich für den Kanton Bern zu einem immer grösseren Problem. Nach dem Kauf der Liegenschaft in Tavannes explodieren die Kosten wegen gravierender Baumängel und giftiger Schadstoffe. Nun wächst die politische Kritik am Projekt.

Sven Ziegler

16.05.2026, 08:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kanton Bern muss für den Umbau eines alten Fabrikgebäudes in Tavannes deutlich mehr Geld ausgeben als geplant.
  • Massive Statikprobleme und der Fund des giftigen Stoffes Chrom 6 treiben die Kosten auf fast 100 Millionen Franken.
  • Politiker sprechen inzwischen von einem «Kontrollverlust» und kritisieren die Projektplanung scharf.
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Was einst als günstiger Immobilienkauf galt, wird für den Kanton Bern zunehmend zum finanziellen Problemfall. In Tavannes im Berner Jura wollte der Kanton ein ehemaliges Fabrikgebäude in ein neues Verwaltungszentrum umwandeln. Doch inzwischen geraten die Kosten völlig aus dem Ruder.

Wie die «Berner Zeitung» berichtet, wurde im Gebäude nun zusätzlich hochgiftiges Chrom 6 entdeckt. Bereits zuvor hatten schwere statische Mängel den Umbau massiv verteuert. Decken mussten abgestützt werden, Teile des Areals wurden wegen Einsturzgefahr abgesperrt.

Der Kanton hatte die Liegenschaft im Jahr 2023 für rund sechs Millionen Franken gekauft. Das Gebäude liegt nahe beim Bahnhof Tavannes und verfügt über eine Nutzfläche in der Grössenordnung eines Fussballfeldes. Kurz nach der Übernahme zeigten sich jedoch massive Probleme an der Bausubstanz. Stellenweise zerfielen tragende Elemente, zudem brachen Decken durch.

Gesamtkosten von rund 100 Millionen veranschlagt

Besonders heikel ist nun der Fund von Chrom 6. Der Stoff gilt als krebserregend und macht aufwendige Spezialsanierungen notwendig. Allein die zusätzlichen Arbeiten für Statik und Schadstoffbeseitigung sollen rund elf Millionen Franken kosten. Gleichzeitig plant der Regierungsrat, mehr Verwaltungseinheiten im Zentrum unterzubringen als ursprünglich vorgesehen.

Damit steigen die Gesamtkosten des Projekts beinahe auf das Doppelte der ursprünglich bewilligten Summe. Statt rund 60 Millionen Franken rechnet der Kanton inzwischen mit Gesamtausgaben von fast 100 Millionen Franken inklusive Kaufpreis.

Behörde verteidigt den Kauf

Baudirektor Christoph Neuhaus verteidigt den Kauf dennoch. Gegenüber der «Berner Zeitung» erklärte der SVP-Politiker, der schlechte Zustand der Immobilie sei bereits im Kaufpreis berücksichtigt worden. Zudem spare der Kanton durch den Verzicht auf ein ursprünglich geplantes Justiz- und Polizeizentrum mehr als 50 Millionen Franken.

Die Kritik reisst dennoch nicht ab. SVP-Grossrat Maxime Ochsenbein spricht laut Bericht von einem «Paradebeispiel finanzieller Entgleisung» und einem «Kontrollverlust». Auch die kantonale Finanzkontrolle äusserte Zweifel am Vorgehen. In einer Sonderprüfung wurde bemängelt, dass die Wirtschaftlichkeit des Standorts nicht ausreichend geprüft worden sei.

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