Wahlen 2027 Bern und Graubünden verlieren Sitz im Nationalrat – zwei Kantone erben

Dominik Müller

27.8.2025

Im Nationalratssaal wird in der nächsten Legislatur je ein Ratsmitglied aus den Kantonen Bern und Graubünden weniger sitzen.
Im Nationalratssaal wird in der nächsten Legislatur je ein Ratsmitglied aus den Kantonen Bern und Graubünden weniger sitzen.
Keystone

2027 erhalten die Kantone Luzern und Freiburg je einen zusätzlichen Sitz im Nationalrat, die Kantone Bern und Graubünden je einen Sitz weniger.

Dominik Müller

27.08.2025, 11:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei den nächsten Nationalratswahlen kommt es zu kantonalen Sitzverschiebungen.
  • In Bern und Graubünden wird je ein Sitz weniger zu besetzen sein. Nutzniesser sind Luzern und Freiburg.
  • Die Nationalratssitze werden für jede Legislatur neu auf die Kantone verteil
Mehr anzeigen

Bei den Nationalratswahlen vom 24. Oktober 2027 wird in den Kantonen Luzern und Freiburg je ein Sitz mehr zu besetzen sein als bisher (neu 10 beziehungsweise 8 Sitze). Die Kantone Bern und Graubünden werden je einen Sitz weniger zur Verfügung haben (neu 23 beziehungsweise 4 Sitze). Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden.

Der Entscheid zur Sitzverschiebung folgt auf die neuen Zahlen der kantonalen Wohnbevölkerung.

Aufgrund der Bundesverfassung werden die 200 Nationalratssitze alle vier Jahre vom Volk in direkter Wahl im Verhältniswahlverfahren besetzt, wobei die Kantone die Wahlkreise sind. Die Nationalratssitze werden auf die Kantone im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl verteilt, wobei jedoch jeder Kanton Anspruch auf mindestens einen Sitz hat.

Die Sitze sind alle vier Jahre neu auf die Kantone zu verteilen, und zwar aufgrund der Ergebnisse der Registerzählung des ersten auf die letzten Gesamterneuerungswahlen des Nationalrates folgenden Kalenderjahres. Massgebend ist die «ständige Wohnbevölkerung». Dieses Vorgehen kam für die Nationalratswahlen 2015 zum ersten Mal zum Einsatz.

