Neue Velostellplätze in Bern haben ihren Preis. Bild: Keystone

Die Stadt Bern will rund um den Bahnhof Tausende zusätzliche Veloabstellplätze schaffen. Drei neue Stationen sind geplant – ein Projekt mit hohen Kosten, das Lob und Kritik auslöst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei neue Velostationen mit bis zu 6000 Plätzen sollen beim Bahnhof Bern entstehen.

Die Gesamtkosten betragen rund 55 Mio. Franken, mehr als die Hälfte sollen Bund und Kanton tragen.

Der Bau soll ab frühestens 2030 beginnen. Mehr anzeigen

Wild abgestellte Fahrräder gehören rund um den Berner Hauptbahnhof seit Jahren zum Alltag. Der Bedarf an Abstellplätzen liegt laut Behörden schon heute bei etwa 10'000 Velos, tatsächlich vorhanden ist nur etwa die Hälfte.

Mit drei neuen Velostationen will die Stadt dieses Defizit nun beheben. Die Investitionen sind beträchtlich, wie die «Berner Zeitung» berichtet: Rund 55 Millionen Franken sollen in den nächsten Jahren in moderne Abstellanlagen fliessen – bezahlt zu einem grossen Teil von Bund und Kanton.

Drei Standorte, drei Grossprojekte

Geplant sind Stationen an zentralen Orten: Am Bubenbergplatz 4b soll das historische Schwesternhaus weichen. Dort will die Stadt für rund 17,3 Millionen Franken eine Station mit 1400 bis 2000 Plätzen errichten. «Die Nähe zu den Perrons und die direkte Anbindung an die neue Unterführung machen diesen Standort ideal», sagt Jurgen Mesman, Co‑Leiter der städtischen Verkehrsplanung.

Ein zweites Projekt entsteht im Bollwerk, wo die SBB ein neues Gebäude für 125 Millionen Franken planen. In mehreren Untergeschossen sollen dort 1500 bis 2000 Velos Platz finden – Kostenpunkt: 21,6 Millionen Franken für die Stadt Bern.

Die dritte Station ist in der Länggasse vorgesehen. Hier bewilligte der Stadtrat bereits einen Kredit von 4,3 Millionen Franken für den ersten Bauabschnitt. Eine Erweiterung für weitere 11 Millionen ist in Planung.

Gratisparkieren – oder Geldverschwendung?

Während Umweltorganisationen und Pro Velo die Projekte feiern, hagelt es von rechter Seite Kritik. Die SVP spricht von einer «Luxuslösung» und moniert, dass die Stadt in der Welle‑7‑Station bereits jetzt einen Abstellplatz für rund 65 Franken pro Monat subventioniere.

«Die öffentliche Hand hat den Auftrag, Steuergelder sinnvoll einzusetzen», sagt Thomas Fuchs, Präsident der SVP Bern, gegenüber der «Berner Zeitung». Zudem sei unverständlich, dass die Stadt das Parkieren während der ersten 24 Stunden gratis anbieten wolle.

Die Stadt hält dagegen: Attraktive Stationen seien ein Schlüssel, um mehr Menschen aufs Velo zu bringen und den öffentlichen Raum zu entlasten. «Wir erhalten laufend Rückmeldungen, dass es schlicht zu wenig Plätze gibt», so Mesman.

Pro Velo Bern spricht von einem «grossen Nachholbedarf», gerade in Agglomerationen. Präsident Michael Sutter nennt die Situation rund um den Bahnhof «sehr unbefriedigend» und kritisiert, dass mit der Schliessung der Station Milchgässli seit 2024 wertvolle Kapazität verloren ging.