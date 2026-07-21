Eine Berner Gefängnismitarbeiterin hat mit selbst angefertigten Kennzeichen für Aufsehen gesorgt – ausgerechnet in einem Parkhaus eines Justizkomplexes. Jetzt muss sie eine satte Geldstrafe zahlen.

In einem Parkhaus in Burgdorf fiel das Auto einer Frau mit selbst angefertigten Kennzeichen auf. (Symbolbild)

Darum geht’s Das Auto einer Berner Gefängnismitarbeiterin fiel im Februar 2023 einem Polizisten in einem Parkhaus in Burgdorf auf, da es mit selbst angefertigten Kennzeichenschildern bestückt war.

In dem zugehörigen Gebäudekomplex befinden sich die Staatsanwaltschaft, die Kantonspolizei, das Regionalgericht und das Gefängnis, in dem die Frau arbeitet.

Die Frau verteidigte sich damit, dass sie ihren Parkplatz für einen privaten Bereich hielt – ohne Erfolg. Nach einem langen Rechtsstreit enschied das Bundesgericht jetzt gegen sie. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Berner Kantonsangestellte stellt ihr Auto mit selbst angefertigten Kennzeichen in einem Parkhaus ab. Weil sie ihren Stellplatz für einen nicht öffentlichen Bereich hält, sieht sie zunächst kein Problem. Doch der Fall beschäftigt die Schweizer Justiz über Jahre – und endet vor dem Bundesgericht.

Wie die «Berner Zeitung» berichtet, machte ein Polizist im Februar 2023 in einem Parkhaus in Burgdorf eine ungewöhnliche Entdeckung. An der Front und am Heck eines Autos waren keine regulären Kennzeichenschilder angebracht, sondern zwei realitätsnah schattierte und sorgfältig laminierte Ausdrucke.

Das Fahrzeug gehörte einer Dauermieterin des Parkhauses. Der Beamte stellte der Halterin zunächst eine Ordnungsbusse in Höhe von 140 Franken aus. Aus dem vermeintlich überschaubaren Vorfall entwickelte sich jedoch ein jahrelanger Rechtsstreit, den nun ein veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts beendet hat.

Parkhaus gehört zu einem Justizkomplex

Der Ort des Geschehens war besonders brisant: Im Gebäudekomplex befinden sich die Staatsanwaltschaft, die Kantonspolizei, das Regionalgericht und ein Gefängnis. Ausgerechnet im Letztgenannten arbeitete die beschuldigte Frau.

Die auf den Ausdrucken abgebildeten Nummern waren nicht frei erfunden. Sie gehörten zu echten Kontrollschildern, die auf den Vater der Frau eingelöst waren.

Nachdem der Fall bei der Staatsanwaltschaft gelandet war, wurde die ursprüngliche Busse aufgehoben. Stattdessen erhielt die Frau einen Strafbefehl wegen «Missbrauchs von Ausweisen und Schildern durch Herstellen falscher Kontrollschilder zur Verwendung». Dagegen wehrte sie sich vor Gericht.

Frau hielt Parkplatz für privaten Bereich

Die Verteidigung berief sich vor allem darauf, dass die Frau von einem nicht öffentlichen Raum ausgegangen sei. Grundsätzlich darf ein Fahrzeug auf einem eigenen privaten Stellplatz auch ohne Kennzeichen abgestellt werden.

Vor Gericht erklärte die Frau: «Ich ging wirklich davon aus, dass das mit Schlüssel, Badge und Vertrag mein Parkplatz ist.» Sie räumte zwar einen Fehler ein, habe jedoch nie «etwas Schlechtes» gewollt.

Da sie selbst in dem Komplex arbeitete, habe sie befürchtet, dass das Auto ohne Nummernschilder «plötzlich arretiert» werde. Das hatte sie bereits bei der Polizei zu Protokoll gegeben.

Das Schweizer Strafgesetzbuch spricht von einem «Verbotsirrtum», wenn jemand irrtümlich annimmt, ein eigentlich unerlaubtes Verhalten sei rechtmässig. Mit dieser Begründung zog die Frau durch mehrere Instanzen – allerdings ohne Erfolg.

Gerichte erkennen keinen Verbotsirrtum

Nach Ansicht der Gerichte war ausreichend erkennbar, dass es sich um ein öffentlich zugängliches Parkhaus handelte. Am Gebäude prangte gut sichtbar die Bezeichnung «Parkhaus». Neben dem Zugangssystem für Dauermieter konnten Besucher zudem ein reguläres Ticket lösen. Auch unterschieden sich vermietete Stellplätze äusserlich nicht von frei verfügbaren Parkfeldern.

Sowohl das Regionalgericht als auch das Obergericht und schliesslich das Bundesgericht entschieden deshalb gegen die Frau. Am Ende bleibt eine bedingte Geldstrafe von 1920 Franken. Hinzu kommen Verfahrenskosten, die ein Mehrfaches dieser Summe ausmachen.

Warum die Frau die falschen Nummernschilder überhaupt anfertigte, konnte die Justiz nicht abschliessend klären. Das Obergericht hielt dazu fest: «Was genau sie damit bezweckte, muss und kann offenbleiben.»