Umzug auf andere Strassenseite Berner Gemeindepräsidentin verliert ihr Amt aus kuriosem Grund

Dominik Müller

6.10.2025

In Trachselwald BE leben rund 900 Einwohner*innen.
In Trachselwald BE leben rund 900 Einwohner*innen.
Google Street View

Trachselwalds Gemeindepräsidentin Kathrin Scheidegger zieht auf die andere Strassenseite. Der Umzug bedeutet das Ende ihrer politischen Laufbahn.

Dominik Müller

06.10.2025, 19:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Gemeindepräsidentin von Trachselwald BE, Kathrin Scheidegger, zieht aus ihrem Bauernhaus ins Stöckli.
  • Der neue Wohnort liegt auf der anderen Strassenseite – allerdings auf Boden der Nachbargemeinde.
  • Kathrin Scheidegger muss deshalb ihr Amt noch vor Ende der Legislaturperiode abgeben.
Mehr anzeigen

In der Emmentaler Gemeinde Trachselwald macht ein Umzug Schlagzeilen. Gemeindepräsidentin Kathrin Scheidegger zieht auf die andere Strassenseite – und muss dadurch ihr Amt niederlegen, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Der Grund: Das neue Zuhause liegt trotz kurzer Distanz auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Lützelflüh. Scheidegger und ihr Mann haben den Hof an den Sohn übergeben und ziehen nun deshalb aus dem Bauernhaus ins Stöckli.

Dadurch wird die politische Karriere der 62-Jährigen abrupt beendet. Und dies, obwohl sie die Legislatur bis Ende 2026 gerne beendet hätte: «Über die Grenze hinweg eine Gemeinde präsidieren geht von Gesetzes wegen nicht. Ich muss loslassen», sagt sie zur «Berner Zeitung».

«Ich bleibe ja im Dorf»

Scheidegger wird Ende Jahr nach 15 Jahren im Gemeinderat – davon neun als Präsidentin – zurücktreten.

Für die gebürtige Trachselwalderin sei der Gemeindewechsel abgesehen von den politischen Konsequenzen keine grosse Sache: «Ich bleibe ja im Dorf.» So werde sie etwa weiterhin im Frauenverein Trachselwald und im Freizeitfeuerwehrverein aktiv bleiben. «Da spielt es ja keine Rolle, wo ich wohne.»

Video zum Thema

Bergtouristen im Goldrausch: «Im Moment bin ich komplett ausgebucht»

Bergtouristen im Goldrausch: «Im Moment bin ich komplett ausgebucht»

Gold glänzt seit Jahrtausenden – auch in Schweizer Flüssen. Sandro Cavegn aus Graubünden zeigt, wie man es findet. Doch der Boom bringt nicht nur Begeisterung, sondern auch Probleme.

20.08.2025

